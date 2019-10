Este lunes el torero Francisco Rivera se sinceró en Espejo Público, programa de Antena 3 presentado por Susanna Griso en el que colabora habitualmente, y contó los motivos por los que no quiso aceptar la propuesta de Jesulín de Ubrique de torear juntos en Ronda. Jesulín de Ubrique quería torear junto a Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez para conmemorar los 25 años de la alternativa del hijo mayor de Paquirri y Carmen Ordóñez. La propuesta consistía en torear 8 toros, dos para cada hermano y los otros cuatro para el padrino de su alternativa en Sevilla, Espartaco, y para Jesulín, testigo de aquella corrida, tal y como publicó hace unos días La Razón.

"Jesús quería que toreásemos Espartaco, él y yo porque el año que viene yo hago 25 años de alternativa, lo que pasa que claro iba a ser el cartel del Imserso", comenzó diciendo el hijo de Paquirri, a lo que añadió: "Yo, desde luego, no voy a torear, y Jesulín es un torero que bueno, está ahí pero bueno...".

El programa no quiso profundizar en otro de los motivos que habrían llevado a Fran Rivera a tomar su decisión: el enfriamiento de la relación con su hermano Cayetano. Hace unos días, Cayetano también se molestó al no incluirlo en el último cartel de la Goyesca. "No hablo de las contrataciones de otros toreros y tampoco voy a hablar de las de mi hermano, pero para mí ha sido una pena muy grande que Cayetano no haya estado, por circunstancias no ha podido ser", afirmó en Espejo Público.

Este martes durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, Federico Jiménez Losantos analizó la actitud de Fran Rivera y su negativa a torear con Jesulín: "Es buen hijo pero muy chulo. Hizo algo que nunca se hace entre toreros. Se juegan la vida y hay que tenerse un respeto". "El año pasado Jesulín se puso el traje de luces otra vez, se probó, se gustó y se vio bien. Lo que le propuso a Fran Rivera era que, como en su día él también cumpliría 25 años de alternativa, hacer un homenaje los dos junto a Cayetano (…) Y lo peor es que Fran se ha negado de malos modos porque ha dejado caer que Jesús es de segunda o tercera", añadió Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico.