El misterioso ingreso en el hospital de Carlos Lozano preocupa a su familia

Carlos Lozano se sometió este lunes a una intervención en un hospital de Madrid. Una operación que el presentador ha mantenido en secreto y que ha pillado por sorpresa a su entorno más cercano. "Hemos podido confirmar que Carlos Lozano ha sido intervenido en un hospital de Madrid", anunció el reportero de Sálvame, Kike Calleja.

Lozano acudió solo al centro hospitalario y sin la compañía de Míriam Saavedra, con la que rompió su relación hace unas semanas: "Llegaba solo, no estaba nadie de su familia. Sabemos que ha sido una operación ambulatoria y que ahora está en su casa recuperándose. No es nada grave, para que la gente esté tranquila".

El programa se puso en contacto con Míriam Saavedra y Mónica Hoyos para conocer la última hora sobre el estado de salud del comunicador: "No vamos decir de qué se ha operado porque tiene que contarlo él si así lo quiere. Sí que hemos podido hablar con Miriam Saavedra y Mónica Hoyos", anunció Calleja.

En una conversación telefónica con el programa, Míriam confesó que "no ha sido nada grave" y que todo se debió a un percance: "Era algo que debía hacer, pero no ha sido grave. No he ido porque no se ha dado. Tenía clases".

Por su parte, Mónica Hoyos se enteró de la noticia por los redactores del programa: "¿Cómo que intervenido? Qué raro, si hablamos ayer por la noche con él. Ya me estás preocupando, qué raro". Momentos después el programa volvió a ponerse en contacto con la peruana para saber si había podido hablar con el presentador: "No es nada serio. Que lo cuente él. Creo que hoy le dan el alta. No nos lo ha dicho para no preocuparnos", declaró.