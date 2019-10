Rosanna Zanetti, al margen de la polémica de Bisbal con Elena Tablada

Rosanna Zanetti ha sido la encargada de entregar un cheque por valor de 108.000 euros a Unicef Comité Español que se destinará a mejorar las condiciones de vida de los niños más vulnerables. La cita fue en El Corte Inglés, donde la mujer de David Bisbal comentó lo que volcada que está con todas estas obras sociales, y más tratándose de niños. "Hacen una labor increíble de luchar para los más necesitados, y desde que soy madre todavía me preocupa más".

Como es sabido, Rosanna Zanetti es venezolana y está muy preocupada por todo lo que está ocurriendo en su país, las penalidades que pasa la gente para lograr sobrevivir a consecuencia del terrible régimen al que tiene sometido al país Nicolás Maduro. "Ese gobierno no quiere aceptar el gran problema que tienen. Tengo familia que vive allí, como mi madre, entre otros. Hay familias que dejan de comer para dárselo a sus hijos, es tremendo ver a los niños que están desnutridos". Así lo contó con una gran pena.

Rosanna está feliz con su bebé que ya tiene 7 meses y del que comentó que pesa 9 kilos. "Estamos todos enamorados de él. No nos ha dado una mala noche, me hizo mucha gracia cuando me dijeron que era un bebé trampa, que todos no son iguales", comentó entre risas. Por el momento no se plantean aumentar la familia. "Si Dios quiere que vengan hijos, nos gustaría mucho porque a David y a mí nos gustan mucho". La Navidad, con toda seguridad, la pasaran en familia, aunque todavía no han hecho planes. Bisbal tiene algún viaje pendiente, según comentó su esposa, y cada vez que tiene que separarse de su hijo lo lleva fatal.

De la polémica entre su marido con Elena Tablada por el tema de sacar a la hija de ambos en redes sociales, prefirió no entrar en detalles. "Trato de mantenerme al margen. Se dicen muchas mentiras y las causas injustas hacen daño". Fue lo único que comentó.