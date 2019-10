Las comprometidas imágenes de Diego Matamoros con Lola Ortiz en una discoteca

Diego Matamoros desapareció de los platós de Telecinco cuando comenzó la amistad especial de su mujer Estela Grande con Kiko Jiménez en la casa de Gran Hermano VIP. Pero tras varios días desaparecido y supuestamente recluido en su casa, el hijo de Kiko Matamoros decidió apoyar a su mujer y el pasado martes reapareció en GH VIP: Límite 48 horas.

Diego confía en su mujer y ha publicado varias fotografías y mensajes de amor dirigidos a Estela, pero unas imágenes publicadas por Sálvame dejan ver que el joven no ha estado tan triste como ha querido hacer ver. El programa de Telecinco difundió unas imágenes en las que se puede ver a Diego Matamoros en una conocida discoteca de Madrid bailando y abrazado a Lola Ortiz, conocido rostro de Mediaset por su participación en Mujeres y hombres y viceversa.

Según los testigos, Lola y Diego no solo bailaron, si no que hubo tonteo continuo e incluso llegaron a besarse. Eso sí, sin esconderse, ya que se dedicaron arrumacos en uno de los palcos VIP del local ante la vista de todos. La escena choca con unas declaraciones recientes de Diego en las que se defendió de los rumores que le relacionaban con un personaje de Telecinco. "¿Tú crees que yo me voy a ir una discoteca ahora que estoy en el punto de mira?", dijo.

Lola todavía no se ha pronunciado aunque Kiko Hernández es uno de los que apuestan por que dé la cara. "Lola es valiente y si la pillan en un error, ella lo dice". ¿Se pronunciará públicamente? Amor Romeira, exconcursante de Gran Hermano y amiga de Lola, dio esta semana su versión de los hechos, desmintiendo que haya existido una relación entre ellos: "Me estáis escribiendo mucho sobre Lola Ortiz y Diego Matamoros. Primero, no voy a hablar sobre ningún rumor informativo porque Lola es mi hermanita y, segundo, porque es mentira. Son amigos y se llevan muy bien", aseguró la canaria en sus redes sociales. "Yo le recomendé tener una noche de pasión con Diego. Pero desgraciadamente no se lo ha comido".