Jorge Javier se ve obligado a pedir perdón a Correos

El pasado jueves Jorge Javier Vázquez explicó durante la gala de Gran Hermano VIP cómo estaba siendo el proceso de voto por correo para los concursantes de cara a las próximas elecciones del 10 de noviembre. El presentador pidió respeto a los trabajadores de la oficina de Correos de Guadalix de la Sierra después de que uno de ellos, supuestamente, acusara al Maestro Joao de estar haciendo un mal concurso.

Pero las quejas se han sucedido en la última semana y Jorge Javier se vio obligado a pedir perdón en la noche del martes en el Límite 48 horas. "Lo primero, aquí en GH VIP, como en la vida, es admitir errores y pedir disculpas", comenzó explicando. "El pasado jueves ofendimos a los trabajadores de Correos de la oficina de Guadalix de la Sierra y les pido perdón. Dijimos que un funcionario le había hecho un feo comentario a Joao, que salió junto a otros concursantes a ejercer su derecho al voto por correo, y no fue así. El feo comentario fue de un vecino de Guadalix", explicó el presentador para terminar con el malentendido.

Las palabras de Jorge Javier que ofendieron a los trabajadores fueron: "Señores funcionarios, ¿no se dan cuenta de que los concursantes están aislados y cualquier comentario puede hacer que quieran abandonar el concurso?". El concursante contó a sus compañeros lo sucedido y el presentador de GH VIP dio por hecho que el comentario vino de un trabajador, aunque fue de un espectador que pasaba por allí.

El Maestro Joao se llevó un tremendo disgusto. "Me ha dicho que qué es el rollo que tengo montado. '¿Qué es eso que hace que la gente piense tan mal de mí?'", se lamentó cuando regresó a la casa. El malestar del concursante llegó hasta tal punto que llegó a plantearse el abandono. "A mí la gente siempre me ha querido, no estoy acostumbrado a esto".