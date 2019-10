Lourdes Ornelas recuerda su peor episodio con Camilo Sesto: "¿Cómo pude hacer lo que hice?"

Un mes después del triste fallecimiento de Camilo Sesto, los rumores de una posible entrevista por parte de Lourdes Ornelas se hacen realidad en la revista ¡Hola! La madre de Camilo Blanes rompe su silencio y se defiende de las acusaciones vertidas contra ella tras la muerte del artista. Asegura que no les dejaron recoger las cenizas porque debía hacerlo la persona que firmó el ingreso: "Acusaron a mi hijo de haber abandonado las cenizas de su padre. Y eso es mentira", aclara.

Y trata de aclarar la naturaleza de su relación con Camilo: "Sobre nuestra relación se han dicho muchas mentiras. Ahora que él ya no está, que todo está perdonado, que los buenos recuerdos han vencido a los malos, puedo decir que Camilo ha sido el gran amor de mi vida". Además desmiente su papel de madre subrogada: "No es cierto que mi embarazo fuera una especie de contrato. Entre nosotros existía una relación desde hace años. Al principio solo era amistad. Y no porque él no quisiera… Pero yo era muy joven y no había tenido novio ni nada. Eran otros tiempos".

"Vivimos un tiempo fuera de Madrid, pero todo el mundo opinaba: me criticaban por ser morena, por andar descalza por la casa...y en la vida de Camilo había cosas que no estaban bien, ni para mí ni para nadie. Era imposible convivir con él en esas condiciones", recuerda.

Según Ornelas, Camilín fue su segundo embarazo de Camilo Sesto. Un niño al que conoció cuando ya tenía tres meses de vida: "Camilo se emocionó mucho al ver a su hijo, que había cumplido tres meses. El bebé se quedó observando muy fijo a su papá. Camilo lo cargó y se le llenaron los ojos de lágrimas".

Y recuerda con tristeza la pérdida del primero: "Le conté el embarazo a mi hermana Marta. Ella había sido madre soltera a los dieciséis años. Se echó a llorar. Yo no veía salida a esa situación, estaba muy desorientada. Camilo no lo esperaba y me dijo que no era el momento. Yo tenía mucho miedo, entré en pánico y decidí no tener ese bebé. A la clínica me acompañó una corista de Camilo. Ni siquiera éramos amigas. De esa decisión me he arrepentido toda la vida. Jamás creí que me fuera a afectar tanto (…) Aborté de casi tres meses... '¿Cómo pude hacer lo que hice?', me preguntaba".