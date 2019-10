Hola! se apunta el tanto de las fotos que confirman que Sibi Montes y el Tato salen juntos. Media docena de fotografías exclusivas de la cuñada de Fran Rivera y el torero paseando a sus perros lo confirma. Y nada une más que sacar juntos a los canes a hacer sus cosas.

Sibi, hermana de Lourdes Montes, se casó y divorció en ¡Hola! Su matrimonio apenas duró un año. El Tato, por su parte, rompió su noviazgo con Raquel Revuelta en 2015 y es padre de dos adolescentes nacidas de su matrimonio con Pilar Tormes.

Victoria Federica y su nuevo "amigo especial"

Coincidiendo con el ingreso hospitalario del torero Gonzalo Caballero tras su última cornada, vemos en ¡Hola! las primeras imágenes de Victoria Federica con su nuevo "amigo especial". Se trata de Jorge Bárcenas, un joven de 21 años, conocido en el mundo de la noche como Dj Barce y a la luz del sol por ser el sobrino del extesorero del PP Luis Bárcenas, que cumple condena en la cárcel de Soto del Real.

En las fotos se ve a la pareja caminando juntos. Ni siquiera puede decirse que paseen, ya que la sobrina del rey habla por teléfono mientras que el artista incipiente mira el suyo. Pero así son las nuevas generaciones. De hecho leemos en ¡Hola! que el disyóquey (diccionario RAE) ha colgado en sus redes sociales imágenes con Vickyfede a las que ella ha respondido con emoticonos de corazones. El amor está en la nube.

Mientras, su madre se ha apuntado a clases de costura. Las fotos de la infanta saliendo del taller de Chamartín en el que da puntadas con hilo están en Diez Minutos.

Felipe de Marichalar afianza su relación con Mar Torres

Mientras Victoria Federica disfruta de sus 19 primaveras, su hermano Froilán parece que empieza a sentar la cabeza. Ya lleva una temporada larga sin ser noticia por meterse en líos. Parece ser que su novia Mar Torres tiene mucho que ver en esta madurez emocional. La joven ha conseguido que el nieto de Juan Carlos y Sofía vaya con ella de compras como dos veinteañeros más. La heredera del grupo El Pozo le ha pegado un repaso a su imagen gracias a las extensiones, la rinoplastia y los rellenos labiales y ahora parece otra.

Todo por salir en '¡Hola!': los Alcocer

Hojeando el ¡Hola! de este miércoles entendemos por qué no habíamos visto ni una sola imagen de la macro-fiesta organizada por Alberto Alcocer para agasajar a sus hijas mellizas en su puesta de largo. La biblia del cuore tenía la primicia. Las jóvenes posan en exclusiva para la revista junto a su padre y su segunda esposa, Margarita Hernández. Todos bailaron el vals y se dejaron retratar por la publicación, que destaca que las jóvenes debutantes son listísimas porque han estudiando en Suiza y quieren seguir los pasos profesionales de su padre (esperemos que no) y que no han querido regalos, sino donaciones a sus organizaciones no gubernamentales favoritas.

Todo un gesto de caridad, teniendo en cuenta que el exclusivo evento tuvo como escenario el Teatro Real, que se alquila a particulares previo pago (astronómico) de su importe. Y los invitados tenían que estar a la altura: desde Isabel Preysler, ataviada con un impactante diseño de volantes, hasta Ágatha Ruiz de la Prada y su inseparable Luismi, pasando por los amigos del polémico empresario: Cari Lapique, Marisa de Borbón o Nuria González, señora de Fernández Tapias.

Por parte de las homenajeadas, se supone, la invitada estrella fue Victoria Federica, que tripitió con su vestido rojo para las grandes ocasiones. En esta ocasión lo aderezó con una capa muy del estilo de su padre, Jaime Marichalar, y con un peinado de trencitas muy propio de su madre, Elena de Borbón.

Las cuentas de Pantoja, al descubierto

Semana dedica su portada a Isabel Pantoja con una información firmada por agencias en la que se repasa su situación financiera. La revista asegura que la tonadillera tiene 18 expedientes sancionadores abiertos a día de hoy con el fisco y que su deuda con Hacienda "sigue creciendo". Asciende ya a 2,5 millones de euros. Para poder afrontarla, leemos en Semana, "está obligada a trabajar casi sin descanso durante los próximos años". Nada que no hayamos dado por hecho después de su paso por el infierno de Supervivientes.

Según la publicación, Pantoja ha rechazado ya al menos tres proyectos de televisión porque considera que la oferta económica era baja.

Lourdes Ornelas rompe su silencio

Ha esperado algo más de un mes, pero al final, tal y como apostaban los cronistas rosas, ha hablado. Lourdes Ornelas, la madre del hijo de Camilo Sesto, ha roto su silencio en ¡Hola! para defenderse de las acusaciones vertidas contra ella tras la muerte del cantante. Ornelas se desquita, pero sin faltar en ningún momento el respeto al padre de su hijo. Nada que ver con sus palabras en Diez Minutos hace unas semanas acusándole, entre otras cosas, de mostrarse ante el niño vestido de señora.

Asegura que no les dejaron recoger las cenizas porque debía hacerlo la persona que firmó el ingreso y trata de aclarar la naturaleza de su relación sentimental con el artista. "Ahora que ya no está, que todo está perdonado, puedo decir que Camilo ha sido el gran amor de su vida". Atrás quedan tres décadas de resentimiento.

También desmiente su papel de madre subrogada: "No es cierto que mi embarazo fuera una especie de contrato. Entre nosotros existía una relación desde hace años". Según Ornelas, Camilín fue su segundo embarazo de Camilo Sesto. Un niño al que conoció con tres meses después de dejarla sola y al que quiso desde ese día.

Teresa Campos contra el mundo

La presentadora protagoniza la exclusiva semanal de la revista Lecturas con una entrevista en la que ajusta cuentas con sus enemigos. Con su casa invendible como escenario, Teresa Campos se despacha con media docena de titulares que dejan claro que no está dispuesta a dejar de dar guerra. "Me puedo permitir escoger a mis enemigos" o "yo no me bajo a las cloacas, ante algunas cosas uno no se puede rebajar" son sólo algunos ejemplos.

La periodista veterana reconoce que está dolida con sus antiguos compañeros (de Telecinco) y que tiene ganas de volver al medio televisivo. Mientras tanto, lanza mensajes a Mila Ximénez, de la que ni siquiera quiere hablar, y defiende a muerte a Rociíto Carrasco: "La quiero como una hija".

Paula Echevarría, acosada por una fan

Paula Echevarría pasa a formar parte del grupo de famosos que han tenido que acudir a la policía debido al acoso de uno de sus seguidores. Según Semana, la actriz lleva un año siendo perseguida por una desconocida que empezó enviándole mensajes ofensivos a través de las redes sociales y acabó presentándose en uno de sus rodajes. Ahora la influencer se encuentra a la espera de juicio.

Alejandro Sanz y su novia disfrutan de su romance

Diez Minutos publica fotos exclusivas de Alejandro Sanz correteando por la playa junto a su nueva conquista, la modelo Rachel Valdés. El cantante, de gira por México, se escapó con su novia a la playa para retozar con ella en la arena.

Cóctel de noticias

Helen Lindes y Rudy Fernández estrenan casoplón en ¡Hola! La revista dedica su portada al nuevo chalet de la pareja.

¡Hola! ficha a Paulina Villalonga Abascal. La hija del exdirectivo de Telefónica y la viuda de Azcárraga comentará en la revista sus ideas para la conservación del medio ambiente. Ha participado en una expedición a la Antártida, así que es súperexperta.

Laura Matamoros y Benji, el padre de su hijo, se dan una segunda oportunidad. Apenas un año después de su ruptura, vemos en Semana y Diez Minutos unas imágenes en las que se muestran risueños y cercanos. Según las revistas, habrían retomado su relación.

David Broncano y Adriana Ugarte, pareja sorpresa. Asegura Semana que tienen algo más que una amistad y que varios testigos les han visto juntos de compras o paseando por Malasaña. El flechazo se habría producido en noviembre de 2018 durante una entrevista del humorista a la actriz.