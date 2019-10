Rocío Flores destroza a Fidel Albiac: "Me ha separado de mi madre"

Aunque hasta ahora se había mantenido discreta en sus intervenciones, Rocío Flores cada día se muestra más cómoda en el plató de Gran Hermano VIP y este martes ha contado algunos detalles sobre el distanciamiento con su madre Rocío Carrasco.

Unos pormenores desconocidos hasta ahora y desvelados tras ver unas imágenes en las que su padre Antonio David Flores hablaba sobre algunos de los desprecios de su madre a su hijo David. "No se felicitan la Navidad. Ellos están esperando que su madre les diga si necesitan algo, pero no. David me contó que con 14 o 15 años le tocó el fin de año en casa de Terelu, luego se fueron todos de copas y él se quedó con la chica del servicio y eso me duele", contó el concursante dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

"Me guste o no, es una relación pública", contestó Rocío a Jorge Javier Vazquez, que también le preguntó si le hubiera gustado recibir la invitación de boda de su madre con Fidel Albiac: "No hubiera estado mal la invitación, aunque hubiera sido por cortesía. Si hubiera ido o no es una pregunta que me he hecho muchas veces y no sé qué contestar".

Ha tenido contactos con su madre

Sobre si espera que su madre "dé un paso al frente" e intente una reconciliación, Rocío se mostró esperanzada: "Yo ya di el paso que tuve que dar y no obtuve respuesta. Pero esta situación me hace sufrir. Si no supiera el padre que tengo no estaría aquí defendiéndole. No es que me guste o no me guste lo que cuenta mi padre. Es la verdad", respondió. "Necesité ayuda de expertos en su momento y luego no quise retomarlo, pero no descarto volver. Fue un momento que cambié de ciudad y quise refugiarme en el 'me he ido y no va a pasar nada'", reconoció.

A pesar de llevar más de siete años sin hablar con su madre, Rocío confesó que ha intentado ponerse en contacto con ella en varias ocasiones: "Sí, me cogió el teléfono y no voy a decir lo que dijo. Fue un 'hasta luego Mari Carmen' en toda regla. No voy a revelar el contenido de esa llamada. Me he puesto en contacto más de una vez".

Fidel Albiac no ayuda

Aunque prefirió no "señalar culpables" de la situación, no tuvo palabras amables para Fidel Albiac, marido de su madre. A la pregunta: "¿Tenías buena relación con él?", contestó: "Creo que mi cara te lo dice todo". "Si mi madre hubiese estado con otra persona probablemente tendría buena relación. Fidel Albiac no me ha ayudado para nada. Nos ha separado más de mi madre (…) Hay cosas que no perdonaría a mi madre pero no te lo voy a decir. No me duele por mí, me duele por mi hermano", concluyó.