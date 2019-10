Un micrófono abierto pone en peligro el matrimonio de Estela Grande

Kiko Jiménez se convirtió este martes en el primer descartado de la repesca en Gran Hermano VIP 7 tras enfrentarse al voto del publico con Hugo Castejón y el Cejas, que seguirán dentro del reality al menos hasta el próximo jueves. A su llegada al plató, el concursante protagonizó un fuerte encontronazo con Diego Matamoros que se veían las caras por primera vez tras dos meses y medio de tensión por su supuesta "amistad especial" con Estela Grande.

La primera reacción de Kiko al ver a Diego fue cordial y ambos se estrecharon las manos pero las primeras pullas no tardaron en llegar: el hijo de Kiko Matamoros acusó al exconcursante de haber utilizado a su mujer para crear una historia falsa y dar qué hablar fuera de la casa: "Eres un rastrero y un manipulador. Has quedado como el mierdas que eres". Kiko replicó acusando a su oponente de "celoso empedernido": "Si valoraras un poco a la pedazo de mujer que tienes me tratarías mejor, porque yo soy su amigo".

No fue el único frente al que tuvo que enfrentarse Kiko Jiménez que, a pesar de haber mantenido las distancias con Estela durante su segundo paso por Guadalix, fue pillado en una conversación con Gianmarco. Los concursantes pensaban que no estaban siendo grabados durante unos minutos en los que el equipo de producción estaba realizando modificaciones dentro de la casa y todos los concursantes fueron recluidos en el confesionario.

En la charla, Kiko reconoció al italiano que sintió "mariposas" durante su relación de amistad con Estela. Una declaración que no gustó a Sofía Suescun que estalló en plató contra su novio: "Es un puto mentiroso, a mí me ha dicho que en ningún momento sintió nada más que una amistad y que no le gustaba ¿A qué juega?", dijo antes de la llegada de Kiko al plató.

Aquí está el vídeo de Kiko diciendo cuantas "butterflies" con estela antes de irse. Que me tenéis verde diciendo que es mentira #GHVIP28O pic.twitter.com/jqh967DL6F — Magicobsesionadx) October 28, 2019

Al recibirle en las instalaciones de Telecinco, Sofía quiso aclarar con su pareja sus comprometidas palabras: "No me parece normal que me mientas". Él intentó justificarse sin mucho éxito y, cansado de los reproches, rompió su relación en directo: "Estoy harto, ya no voy a dar más explicaciones. ¡Si me consideras un mentiroso, se acabó! Hemos roto".

Las reveladoras declaraciones de Estela

Aunque durante los días que ha estado en la casa Kiko Jiménez ha evitado dar información del exterior, Estela ha notado a su amigo más distante en su vuelta a la convivencia. En una conversación con su compañero, Estela confesó sus sospechas de que Sofía Suescun le habría dado "un tirón de orejas" a su novio Kiko fuera de la casa pero eso no le impidió volver a sincerarse con él: "He dicho que te echaba más de menos a ti que a mi vida de fuera", dijo dejando a Kiko boquiabierto.