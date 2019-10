Isabel Preysler: "Es muy triste lo que está pasando en Cataluña"

Una vez más la expectación estuvo servida, cuando se trata de la aparición de Isabel Preysler. La ultima ha sido para por la celebración del 30 aniversario de la llegada a España de los bombones Ferrero Rocher, de la que fue imagen de la marca durante tantos años y protagonizó un anuncio que se convirtió en un clásico de cara a Navidad.

Preysler como era de esperar estuvo hablando un buen rato ante los medios. "Tengo unos recuerdos magníficos de aquella época, y me ha hecho mucha ilusión que me hayan vuelto a elegir para celebrar este aniversario". Hizo un repaso de su su familia, destacando lo más importante que le había pasado este año que ya termina. "Sin lugar a dudas, el nacimiento de mi nieto Miguel. Estamos todos enamorados de él, no sabéis Mario como disfruta, le coge en brazos, se va su dormitorio para ver como está, es impresionante, además es un niño muy bueno, como es lógico demanda mucha atención, estamos todos encantados. Seguramente nos juntemos todos en Navidad, aunque todavía no hemos hecho muchos planes. Lo que si os puedo decir es que Tamara organizará el menú, pero no se sí lo cocinará ella. Cierto es que su paso por Master Chef, me ha sorprendido mucho para bien , por supuesto, ella se siente muy contenta y sobre todo realizada. Nos ha salido una cocinera buenísima" Comentó entre risas.

Al preguntarle por su posible boda, dijo que estaban así muy bien. "Tanto Mario como yo estamos así muy felices, y por el momento no nos planteamos nada. Mario ha tenido un problema en la última vertebra dorsal, motivo por el cual, se le ha visto llevando bastón, que se lo he comprado yo. Los médicos le han dicho que tiene que tener cuidado con las caídas, por lo demás está muy bien".

El premio nobel, vivió muchos años en Barcelona, una ciudad muy importante en su vida. "Hay mucha gente que le agradece el apoyo que está brindando, a los nacionalistas. Lo que está ocurriendo en Cataluña, es muy triste. Barcelona estaba considerada casi como la capital de España".

Un aniversario en el que no faltaron los clásicos bombones, que según comentó su madrina, le encanta el chocolate, y lo come, así lo reconoció.