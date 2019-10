Tenso reencuentro de Ana Obregón y Antonia Dell´Atte: "Ha venido a lucirse, es una niña mimada"

Momento histórico el que se vivió este miércoles en las cocinas de Masterchef Celebrity. Después de años de enfrentamientos, el talent show de cocina logró reunir en un mismo plató a dos titanes televisivos: Ana Obregón y Antonia Dell´Atte. La italiana fue invitada a una gala en la que se rindió homenaje a la cocina de chefs que emigraron de sus países para traer a España lo mejor de su gastronomía.

Al encontrarse en plató, Ana Obregón no dudó en abrazar a su antigua enemiga y en alabar al hijo de esta: "Ella tiene el hijo más espectacular del mundo". "Y ella también. Pero hoy estamos aquí para cocinar. Hay que olvidarse de venir guapa y maquillada", le contestó Antonia.

"Antonia y yo hace tiempo que estamos unidas y no digo más porque quiero sonreír", dijo la bióloga emocionada. "Estamos en un momento de serenidad. La culpa fue del cha cha chá", comentó Antonia haciendo referencia a Alessandro Lequio, el hombre que las enfrentó durante años.

Durante la prueba, cuando Ana Obregón no escuchaba, la italiana aprovechó para criticar duramente a la concursante: "¡Es un coñazo! Ella es ‘Antoñita la fantástica’. Viva en una realidad paralela, diferente a la de todo el mundo. Tiene que aprender a ser más humilde", decía ante las insistentes preguntas de Samantha Vallejo-Nájera. "Tenemos una manera de ser muy diferente. No soporto que trate de estar siempre en el candelero. Ana ha venido a MasterChef Celebrity pensando que esto es una pasarela y viene a lucirse, pero no es así. No sabe ni freír un huevo, porque es una niña mimada que lo ha tenido todo siempre".

Durante la cata del plato, Antonia aprovechó sus últimos minutos en el plató para lanzar una advertencia Obregón: "Tengo que apreciar el esfuerzo de Ana. Ha aprendido la lección. Para llegar lejos tienes que escuchar y nunca es demasiado tarde para aprender".