Paolo Vasile: "Isabel Pantoja no dará las Campanadas de fin de año"

Paolo Vasile no pudo ser más contundente ni más claro en el cóctel que hubo para celebrar el 30 aniversario de la llegada España de los bombones Ferrero Rocher. Cuando le pregunté si sería Isabel Pantoja la elegida para dar la bienvenida al nuevo año, Vasile dijo: "Isabel Pantoja no dará las campanadas". Así de rotunda fue su respuesta.

Tampoco dijo quién será la persona que acompañe a Jesús Vázquez, la última noche del año. El Consejero Delegado de Mediaset prefirió no adelantar nada.

Por su parte, Jesús Vázquez, que es imagen de los famosos bombones, tuvo unas palabras muy cariñosas para la artista. "Lo estoy pasando muy bien con ella en las grabaciones del programa, es facilísimo trabajar, es muy buena compañera y muy simpática. No puedo decir nada malo de ella. Reconozco que no es igual tener que negociar, que trabajar, una vez cerrado el contrato.

Preysler y Vázquez | Archivo

Vázquez explicó que Pantoja "disfruta mucho con los niños, y sí que me ha hablado de sus problemas familiares, pero no voy a desvelar nada. También me ha hablado de su madre, no la conocía y de verdad que es muy cómodo estar con Pantoja. Me ha pasado igual que con Preysler, tenemos muchos amigos en común como Boris Izaguirre, y tengo que deciros que me ha gustado mucho, nunca habíamos coincidido ".