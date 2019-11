Álex Lequio: "De momento me siento bien y aquí estoy"

Álex Lequio sigue luchando contra el cáncer, y después de una recaída que le ha obligado a estar un mes y medio de nuevo hospitalizado, parce que está recuperándose y con una actitud totalmente positiva, ha organizado la primera fiesta de disfraces para mascotas. "Se me ocurrió entre quimio y quimio, se lo comenté a varios enfermeros y enfermeras, de los que me he hecho muy amigo y también han querido participar. Esto refleja el amor que tengo por los animales con un trasfondo solidario. Me refiero a la Fundación Ladra. Me siento bien y de momento aquí estoy, con ganas de trabajar, es lo que más echo de menos cuando estoy en casa, hay veces que me llevo el ordenador al hospital. Lo que me está pasando, lo veo como un contratiempo, es cuestión de actitud. Mis padres siempre han estado ahí. Si un día me decís que mi madre está mal, os doy mi teléfono porque tengo que verlo". Con ese sentido del humor lo comentó.

Su aspecto es bueno, al no tener pelo debido a la quimioterapia, usa una gorra con la visera para atrás como tantos chicos de su edad. Tuvo unas palabras muy cariñosas para Antonia Dell´ Atte., cuando se le preguntó por el abrazo de la italiana con su madre. "Antonia es una mujer fantástica y la quiero mucho, con mi madre se lleva muy bien, no me sorprende que se dieran ese abrazo, no creo que eso sea una noticia. Con mi hermano Clemente hablo mucho, y siempre que podemos nos vemos". Así lo explicó.

Como era de esperar, su madre estuvo también para apoyarle. "Estoy muy contenta por la reaparición de Alex. Yo en todo esto no tengo nada que ver, ha sido toda obra de mi hijo. Tenemos muchas ganas de tener una vida tranquila y hacer cosas normales. Los dos estamos fuertes y siempre hay que ir para arriba, hay que darle normalidad a esto, porque Alex es un referente para muchas personas. Yo no me creo que tenga más fuerza que nadie, todas las madres las tenemos". Ana contó una anécdota que le ocurrió hace unos días en el ascensor del hospital cuando de repente su hijo le dijo…."Esto de la quimio es muy bueno porque no tengo que quitarme los pelos de la nariz".

De Antonia Dell´Atte, y el famoso abrazo en Masterchef, dijo que ella siempre abrazaba, y de las puyas de la italiana, tan solo dijo que ella no tenía nada que decir. "Yo soy una señora". Con esa frase lo dijo todo.

Al año nuevo le pide volver a vivir y agradece la cantidad de muestras de cariño que recibe a través de las redes sociales. "Estoy muy agradecida. A mis padres no les contamos todo, mi padre va a cumplir 94, están bien, pero son mayores".