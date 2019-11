Kiko Matamoros y su hija Ana no se hablan: el motivo de su distanciamiento

Nuevo enfrentamiento público de Kiko Matamoros y su ex mujer Makoke. La expareja sigue con su guerra pública en un momento en el que Kiko se ha mostrado más dolido de lo habitual tras hacer pública la mala relación que mantiene actualmente con su hija Ana Matamoros.

Y es que Matamoros siempre ha tratado de que los problemas con Makoke no afectasen a su hija pequeña, algo que no ha conseguido. Como explicó esta semana en Sálvame, la relación con Anita está muy tocada después del último enfrentamiento que ha tenido con su madre. "Llega un momento en que dices ‘¿A quién he matado yo? Me encuentro ante un trato injusto, no comprendido, no entiendo nada, se justifica todo de un lado y de otro nada"

Todo sucedió a raíz de la entrevista de Arantxa de Benito en Sábado Deluxe. Kiko se posicionó al lado de Guti y calificó a la amiga de Makoke como "mala persona", algo que no le sentó nada bien a la malagueña: "Desde que dije que Arantxa de Benito era mala persona me tiene bloqueado Makoke. Y también ha habido una deriva en la relación con mi hija, y esto no te lo voy a perdonar. La vida es larga y nos pondrá a cada uno en nuestro sitio".

Según la versión del colaborador de Sálvame, su ex mujer y su hijo Javier Tudela están utilizando determinadas circunstancias para hacerle "mucho daño" en los platós de televisión. De hecho, está convencido de que lo único que hay detrás es "un interés económico" para estar presente en televisión. "Por ellos mismos no son noticia y tienen que hablar de mí".

A esto se suma ahora las nuevas pullitas de Kiko y Makoke sobre sus retoques estéticos. Y es que mientras Makoke defendía que ella no tenía la cara tan operada como su ex y su actual pareja, la modelo Marta López, Kiko le pedía respeto para la joven llegando a decir que la que parecía que tenía 22 años por su actitud era Makoke y no su chica.