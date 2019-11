La desagradable sorpresa que le espera a Alba Carrillo tras 'GH VIP'

Mientras Alba Carrillo continúa dentro de la casa de Gran Hermano VIP presumiendo de su recién estrenado noviazgo con el periodista Santi Burgoa (Cuatro al día), él podría estar haciendo ya vida de soltero. Así lo asegura un testimonio que se ha puesto en contacto con Socialité y que desvela que Burgoa se habría puesto en contacto con ella a través de Instagram para "intentar ligar".

"Santi Burgoa ha estado ligando conmigo por Instagram. Tenía una solicitud de mensaje privado que solo puedo ver yo. Estaba tratando de tener una conversación, me mandó un emoticono con un guiño y la lengua sacada", narró en el programa de María Patiño. "Todo empezó cuando le dio 'me gusta' a una de mis últimas fotos. Yo no le conozco de nada, pero me hizo gracia y también le di un 'like' a otra de sus fotografías. Si llevan saliendo juntos desde hace un mes, como dice Alba Carrillo, es un poco raro que hable a chicas que no conoce de esa manera. Vamos, que yo creo que quería flirtear conmigo", aseguró el testimonio a Socialité.

Un 'modus operandi' que coincide con el narrado por la modelo cuando trabajaban juntos en el programa de las tardes de Cuatro en el que él ejercía de copresentador. "Pillé a Santi por maquillaje y me preguntó que qué tal estaba por el tema de Courtois. Le dije que fatal y que podían haber cotejado conmigo las cosas que contaron en el programa. Y entonces él me echó una bronca de locos". Tras este encontronazo, Burgoa se habría puesto en contacto con ella a través de Instagram para mostrarle su apoyo. Ella le escribió el siguiente mensaje junto a su número de teléfono: "Para que verifiquéis las noticias". "Quedamos para comer pizza en su casa y desde esa noche nos vimos todos los días", contó Alba a sus compañeros.

La reacción de Burgoa no se ha hecho esperar y ante las preguntas de los medios de comunicación se ha mostrado tajante: "Lo que tenga con Alba o haya tenido es problema mío y no lo voy a comentar". Unas palabras que alimentan aún más los rumores que aseguran que Santi no está esperando a Alba para continuar con lo que empezaron hace seis meses.