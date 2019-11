En Pronto se tratan largo y tendido las razones de la ruptura de Mario Casas y Blanca Suárez. La distancia y sus problemas de agenda han sido claves para que hayan decidido dejarlo, aunque ambos actores siguen manteniendo una buena relación. La pareja, que coincidió en 2009 rodando Fuga de cerebros, no se enamoró en un primer momento. Tuvieron que mediar varias películas juntos para que la cosa cuajara. Sin embargo había rumores de distanciamiento desde el verano, cuando la pareja se regaló una escapada aventurera a Cádiz y otra romántica a un spa asiático de Alicante. Pero más allá de eso, su agenda se esfumó.

Mario Casas y Blanca Suárez rompieron a finales de agosto sin dar explicaciones a nadie. Lo peor lo vivió Blanca unos días antes, durante la presentación de un labial de Guerlain. Ella, tan seria en su trabajo, llegó una hora tarde, retraso que LOC atribuyó a su pánico a que le preguntaran por Casas una vez habían roto. Tras salir del paso con la mejor contestación que pudo dar, se la vio derramar algunas lágrimas tras acabar la presentación.

En ¡QMD!, Rocío Flores habla alto y claro: "Si mi madre no estuviera con Fidel, tendríamos otra relación". La joven, que se mudó a casa de su padre nada más cumplir la mayoría de edad, asegura, por tanto, que el tan rumoreado y tratado problema familiar tiene su origen en el marido de su madre, Rocío Carrasco, que no obstante sigue negando la realidad con su "silencio". "Es mi madre, claro que me remueve verla pero luego pienso: ¡qué pena todo...!". No obstante, Jorge Javier opinó igual de claro que la reconciliación entre madre e hija podría estar más cerca de lo que parece.

Además, Jordi González desconecta de GH VIP con un buen chapuzón y Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, desvela que sufre acoso en la universidad.

Corazón TVE publica la reaparición de Lalla Salma tras dos años sin ser vista. "La princesa díscola recupera su agenda oficial", reza el titular. Además, la revista publica cómo los Preysler se han reunido en torno a Vargas Llosa con motivo de la publicación de su libro, mientras informan que los objetos más valiosos de las pertenencias de Camilo Sesto se exhiben ya en Alcoy.