Diego Matamoros ha vuelto a sentarse en el plató de Sábado Deluxe mientras Estela Grande continúa dentro de la casa de Gran Hermano VIP, enfrentándose a las preguntas del polígrafo sobre la relación tanto con su mujer como con Sofía Suescun, volviendo a hablar de la infidelidad de este a la modelo.

Diego ha confesado que Sofía Suescun se le ha insinuado mientras Kiko Jiménez se encontraba en la casa de Guadalix. También declaraba haber perdido la admiración por su esposa después del concurso que está haciendo, aunque la ha defendido y asegura que tiene muchas ganas de verla.

Pero las preguntas más comprometidas llegaban en referencia a la infidelidad del hijo de Kiko Matamoros a Estela Grande, desvelándose que Diego habría mantenido una relación con una presentadora de Mediaset. "Fue en 2017, hablábamos y luego dejé a Estela y le dije que no me veía capacitado para estar con ella", ha reconocido Diego, asegurando que tras romper con su actual mujer se fue de vacaciones con la presentadora, de la que no ha desvelado su identidad. No es la primera vez que se rumorea una posible infidelidad por parte del hijo de Kiko Matamoros.

"Nos fuimos a Italia, estuvimos algunas semanas juntos pero esto no salió bien. En el tiempo que no estuve con Estela no paró de llamarme hasta que volvimos", añadía Diego, que no quería desvelar si continúa trabajando en la cadena o no: "No voy a dar más datos, demasiado he hablado... No sé si me lo perdonará".

Sin embargo, estos datos son suficientes para descubrir de qué presentadora se trata y esa no es otra que Lara Álvarez. Según las fotos que publicaron ambos en Instagram en enero de 2017, viajaron a Italia para disfrutar de unos días en pareja, aunque prefirieron no posar juntos ya que la relación entre Diego y Estela no estaba rota del todo.

La información llega semanas después de la muy cuestionada relación de la mujer de Diego, Estela Grande, con Kiko Jiménez, ya expulsado de la casa. Un cuarteto amoroso que se ha formado entre Estela Grande, Diego Matamoros, Sofía Suescun (entonces novia de Kiko Jiménez) y el propio Kiko. Con la expulsión de éste de la casa de Gran Hermano, las cosas llegaron a un punto que parecía no tener retorno. Sofía pidiendo explicaciones a su novio, Diego admitiendo que se sentía traicionado y las cosas no tenían arreglo con Estela, Kiko asegurando que entre él y Grande tan solo había una gran amistad y la pobre Estela dentro de la casa sin saber lo que se cocía en el exterior.

Al parecer, el culebrón de ambos, con Estela aún dentro de la casa, está lejos de terminar con las nuevas revelaciones del hijo de Kiko Matamoros.

Sobre Sofía Suescun

Pero, además, Diego Matamoros habló largo y tendido de lo ocurrido con Sofía Suescun que, según comenta, le llamaba insistentemente mientras Kiko y Estela estaban juntos en Gran Hermano VIP 7. Sofía trató de decir a Diego que la pareja había mantenido relaciones sexuales en la casa solo para molestarle.

Sofia más tarde se puso en contacto con Belén Rodríguez para desmentir esa información aportada por Diego.