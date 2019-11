Terelu Campos reconoció este fin de semana durante su intervención en Viva la vida que, desde luego, no vive su mejor momento personal y laboral, lo que ha provocado todo tipo de reacciones en los medios y programas de Telecinco... incluyendo la de la siempre explosiva María Patiño. Cabe recordar que la hija de María Teresa Campos abandonó apresuradamente Sálvame después del acoso de los colaboradores a su hermana, Carmen Borrego, a su madre María Teresa... y a ella misma.

Terelu contestó en Viva la vida a las "percepciones" de Jorge Javier Vázquez, presentador de su antiguo programa, que esta semana aseguró que echaba de menos la presencia de su compañera. Ella confesó que todavía mantiene contacto con el catalán, que consideró hace unos días que "ese [Viva la vida] no es su grupo y que su hábitat natural es Sálvame".

Jorge Javier dijo eso al respecto del "salto" de la periodista y colaboradora a otro programa en la misma cadena... pero con otro equipo y otra productora. El de Sálvame consideró que a Terelu se la veía "triste" en el programa de Emma García.

Terelu Campos y Emma García | Telecinco



"Que yo esté más feliz o menos no depende del trabajo de Viva la vida", dijo. Terelu contestó asegurando que está muy cómoda en su nueva ubicación, donde cree que es "bienvenida", pero que sus problemas existen y son de índole personal: "Yo no soy feliz en este momento. Tengo otra serie de preocupaciones que pertenecen a mi vida íntima", señaló. Además, aseguró que si echa de menos a alguien en Sálvame es al presentador catalán, correspondiendo a las palabras de éste.

De quien no quiso hablar Terelu fue de Kiko Hernández. "No es no, no me bajo del burro", dijo una tajante Terelu. Ni para bueno, ni para malo ni regular. Ni con cariño ni sin cariño".

María Patiño responde

¿Qué ha pasado para que Terelu no quiera ni pisar el plató de Sálvame? La primera en responder ha sido María Patiño, que no está muy contenta con las explicaciones de Terelu Campos. "Tengo algo que decir", ha dicho la periodista en su programa Socialité.

"Ayer nos encontramos varios compañeros con Terelu en maquillaje y la relación es fría y distante", aseguró tras oír las explicaciones de Terelu, desmintiendo en parte las palabras de la hija de María Teresa Campos y apuntando a una mala relación con sus compañeros como causa principal de su marcha.

Era la contestación de María Patiño al silencio de Terelu cuando fue preguntada por sus excompañeros de Sálvame. La presentadora de Socialité y colaboradora en Sálvame dijo que ella en concreto no tiene "sentimiento de culpa, ninguno" sobre la marcha de su compañera Terelu Campos.

Y es más, le envió un mensaje directo: "Tú verás lo que te compensa o no en la vida. Yo creo que eres capaz de distinguir quién es gente honesta y quién no. Eso es decisión tuya", concluyó una amenazante María Patiño.