La obsesión de Omar Montes con María Patiño

Omar Montes (31) es una caja de sorpresas. El ganador de la última edición de Supervivientes y exnovio de Chabelita está en su mejor momento profesional, a pesar de lo que se pueda pensar. El cantante acaba de lanzar una colaboración musical con Bad Gyal que ya es número uno en las plataformas digitales, y aunque a muchos les gustaría verles juntos, parece que al de Carabanchel le interesan otras mujeres.

La cuenta de Instagram de María Patiño (48) está repleta de mensajes del cantante a la presentadora. Omar no se corta y le dedica todo tipo de piropos tanto a sus fotos como a su físico. El cantante celebra las poses de la periodista, lo bien que le quedan las gafas o su "carita de ángel". "Qué fantasía, qué suerte tiene tu marido" o "qué piernas más bonitas María, da gusto verte", escribió Omar a María entre emoticonos de corazones.

A pesar de la insistencia de Omar durante el mes de octubre, momento en el que le dedicó los mensajes a Patiño, lo suyo no parece que llegara a ningún lado. El cantante es muy activo en redes sociales y le encanta dejar comentarios a las personas que sigue, pero no tiene nada que hacer con la presentadora. De hecho, desde hace poco el ex de Chabelita se deja ver con Jenny Cayón, una antigua "tronista" de Mujeres y hombres y viceversa con quien ya tuvo una relación pasajera y con la que se vuelve a dedicar numerosas muestras de cariño.

Por otro lado y como ya se sabe, María Patiño se casó por sorpresa con su novio Ricardo Rodríguez después de 13 años de noviazgo. La presentadora de Socialité publicó las fotos de la íntima ceremonia que tuvo lugar en la más absoluta intimidad y con las playas de Sri Lanka como escenario.