Una noticia falsa juega una mala pasada a Toñi Moreno

Toñi Moreno no gana para disgustos. Hace varias semanas, la presentadora de Mujeres y Hombres y Viceversa pasó unos minutos de angustia cuando le notificaron en directo la noticia de la falsa muerte de María Teresa Campos. Ahora ha sido ella la víctima de otra noticia de lo más desagradable que también ha resultado ser mentira.

La presentadora, que está de siete meses, tuvo que leer en un portal de noticias que había perdido el bebé que espera. "Todo no vale para ganar dinero. Hay límites", escribió muy disgustada en su perfil de Instagram. Además de en sus redes sociales, se vio obligada a desmentir la noticia del supuesto aborto en Viva la vida, su anterior programa.

"Me lo envió una amiga mía y lo primero que hice fue llamar a mi madre para avisarle de que todo estaba perfectamente", aclaró, y recalcó que su embarazo está yendo correctamente y dentro de nada se convertirá en madre primeriza. "Llevo 24 horas tranquilizando a toda la gente que me quiere", aseguró.

Emma García le preguntó si va a tomar medidas legales contra el portal que dio la desagradable noticia, pero Toñi prefiere seguir adelante y no darle la importancia que no merece. "No voy a gastar mi energía en ello. Ahora estoy volcada en mi trabajo y en ser mamá. Pero esta gente me provoca desprecio porque no se puede jugar con la salud", sentenció.