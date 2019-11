Antonio David Flores es, a día de hoy, uno de los concursantes más mediáticos de GH VIP. Y lo es no tanto por sus polémicas inexistentes dentro de la casa (pese a sus discusiones con Mila y Alba Carrillo), sino por la terrible enemistad que arrastra desde hace años con su ex, la mediática Rocío Carrasco.

El acoso judicial de la hija de Rocío Jurado ha marcado la economía y la vida de Antonio David, que ha tenido en diversas ocasiones que regresar a la televisión para facturar y poder pagar las exigencias de la Justicia.... producto todas ellas de las demandas continuas de la antaño conocida como Rociíto.

No obstante, y tal y como se desveló en el Deluxe, las cuentas de Antonio David podrían no ser tan terribles pese a haber tenido que facturar a través de otra sociedad para que su sueldo no fuera embargado. Para empezar, se trata de uno de los participantes mejor pagados de esta edición, con la nada despreciable cantidad de 25.000 euros por cada semana en la casa.



Se trata de un suma y sigue que se añadiría a los dos millones de euros que habría ganado Antonio David por los programas en los que ha participado durante todos estos años. Por ejemplo: en sus primeros años televisivos de Crónicas Marcianas el ex guardia civil se habría embolsado 624.000 euros, a lo que añadirían los 561.000 de A tu lado. En Enemigos Íntimos la suma se reduce, pero resultarían aún unos notables 117.000 euros.

Aún hay más. En Acorralados, Antonio David se habría embolsado la misma cantidad que en El programa de Ana Rosa, unos 36.000 euros. Queda todavía su labor en Mujeres y Hombres y Viceversa, donde habría cobrado 499.000 euros.

Naturalmente, las ofensivas judiciales continuas de Rocío Carrasco y las propias necesidades de la vida habrán hecho mella en esta notable fuente de ingresos, pero en todo caso es una información que matiza esa imagen de Antonio David como persona sin ingresos con la que en ocasiones se ha presentado al público.

Actualmente, Antonio David sigue sumando a razón de 25.000 euros semanales en GH VIP 7. Hasta llegar a un total de 1.873.000 euros, que parecen, de momento, lejos de quedarse ahí.