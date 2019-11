Cayetano Martínez de Irujo: "No me arrepiento de nada"

Cayetano Martínez de Irujo al fin ha podido presentar su libro de memorias, que en absoluto está pasando desapercibido. En un principio estaba previsto que fuera el pasado mes de septiembre, pero tuvo que ser cancelado por problemas de salud al tener que someterse por segunda vez a una operación urgente de estómago. En el libro cuenta sus memorias, y eso ha motivado la ruptura con sus hermanos. Ninguno de ellos estuvo presente en el acto.

Una vez recuperado y en plena forma, dijo en el transcurso de la presentación de Cayetano a Cayetana que lloró escribiéndolo. Para él, es muy duro ver que Liria se haya convertido en un museo. "He llorado mucho escribiendo este libro, pero ya estoy recuperado emocionalmente".

El duque de Arjona no pudo contener las lágrimas en dos ocasiones. La primera al recordar a su padre, que murió a los 52 años, la misma edad que tenía él cuando estuvo a punto de morir por un problema gástrico. Entonces, el doctor Enrique Moreno le salvó la vida tras una intervención quirúrgica de 11 horas. En el momento de contarlo, Cayetano de nuevo se volvió a emocionar.

Cayetano evitó hacer declaraciones ante los medios, y de una manera breve dijo: "Ha sido una liberación, lo he hecho para mí. No me arrepiento de nada, y tampoco cambiaría nada de lo que hay escrito. Me he emocionado porque es un libro que me cuesta, que hayan venido mis hijos es lo normal, mi hermano Fernando no ha venido porque está de viaje". Es al único que nombró.

En la primera fila, y muy atentos a todo lo que dijo, estaba su novia, Bárbara Mirjan, a su lado uno de sus íntimos amigos, Emilio Butragueño, acompañado de su mujer Sonia, sus hijos Luis y Amina, Miguel Ángel Gil Martín, Jesús Álvarez, y su primo Luis Martínez de Irujo.

La gran ausencia de la noche fueron sus hermanos, de los que no ha vuelto a saber nada. "Creo que son buenas personas, pero yo no les gusto. No les gusta mirarse en mi espejo". Así lo manifestó.