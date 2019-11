Desde el sábado por la noche no se habla de otra cosa en Telecinco. Y es que, en efecto, un rumor sobre Lara Álvarez corre como la pólvora. ¿Quién será la presentadora que tuvo una relación sentimental con Diego Matamoros mientras este estaba comprometido con Estela Grande? Lo cierto es que nos quedamos con la boca abierta al saber que el hijo de Kiko Matamoros le fue desleal a la que ahora es su mujer con un rostro conocido de Mediaset.

Este fin de semana en Viva la vida se trató igualmente el tema y la presentadora confesó, entre risas, que ella no era la persona con la que había tenido un romance Diego Matamoros. Minutos más tarde, Emma García decía: "Yo no soy y Lara Álvarez tampoco es porque se ha puesto en contacto con nosotros y me ha dicho que ella tampoco ha sido". En ese momento, todas las miradas estaban puestas en la exnovia de Fernando Alonso.

Después, Lara se limitó a reaccionar -como casi siempre hace en redes sociales- escribiendo un "se escucha y se lee cada tontería…". El comentario lo acompañó con un gif o imagen animada de un muñeco en actitud zen, manifestando así que está tratando de mantener las formas y la tranquilidad ante lo que ella califica como mentira.

Todavía sigue siendo un misterio quién de todas las presentadoras de Telecinco ha tenido un romance con Diego Matamoros. Además, recordemos que el hijo de Kiko Matamoros afirmó que, de tanta pasión tenía con esa persona que, hizo un viaje a Italia con ella. Lo cierto es que todavía no conocemos el nombre de esa mujer que ha compartido tiempo con el marido de Estela Grande pero sabiendo cómo son los programas de la cadena y los colaboradores de estos espacios, no pararán hasta saber quién es esa persona.

De esta manera, Lara Álvarez de alguna forma ha negado públicamente que sea ella quien haya compartido un romance fugaz con Diego Matamoros. Diciendo esto los nombres se agotan y las posibilidades se vuelven más escasas. Tendremos que esperar a que se den más pistas de quién esta mujer con la que le fue infiel el hermano de Laura Matamoros a la concursante de GH VIP 7.