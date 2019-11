Hace dos años que se rompió el mediático matrimonio formado por David Bustamante y Paula Echevarría. Aunque nunca se supieron los motivos de la separación, siempre se rumoreó que la caótica vida del cantante, así como sus malas compañías, habrían sido el detonante de la decisión. Esta semana, David Bustamante volvió a ser noticia tras cancelar uno de sus conciertos ante la baja venta de entradas, situación que se viene repitiendo durante los últimos meses.

Kiko Matamoros habló sobre la mala racha de atraviesa el artista desde que puso punto y final a su matrimonio: "A David se le consideró el villano, pero la historia fue al revés. Lo ha pasado muy mal y todavía no lo tiene superado", aseguró. Una ruptura que habría dejado "muy tocado" al artista, que no "levantaría cabeza" desde entonces: "Antes del divorcio Paula tuvo otra pareja que se silenció. Esa pareja se rompe porque ella tiene una relación que no se ha dado a conocer".

Según el colaborador de Sálvame, "los intereses de las marcas y las cadenas de televisión" evitaron que la relación extramatrimonial saliese a la luz: "No interesaba a las marcas publicitarias que patrocinan a esta señora, ni a las cadenas de televisión donde trabajaba esta señora y el otro señor. Cuando confluyen esa serie de intereses a veces las cosas se desconocen. Pero verdaderamente la ruptura de esa pareja se produce por una relación que tiene Paula Echevarría que no se hace pública, en la que ella está enamorada, enganchada. Era un actor. Llegó un momento en el que él pone tierra de por medio y se va a rodar una serie en Estados Unidos, se olvida de ella y comienza otra relación".

"¿Era un compañero de Velvet?", preguntó Paz Padilla haciendo referencia a la serie de televisión que Antena 3 emitió durante los años 2014 y 2016. "¿Es Miguel Ángel Silvestre?", continuó la presentadora. "Se habló mucho sobre aquella posible relación durante un receso de la grabación de la serie. Se publicaron algunas portadas de revista", amplió el periodista Jesús Manuel.

Kiko Matamoros no quiso confirmar la identidad del actor y se limitó a insistir en la veracidad de su fuente: "Cuando traigo información de gente conocida es porque tengo acceso a su círculo íntimo y alguien me lo cuenta, me lo facilita. Lo que estoy hablando yo es la Biblia. La información la tengo de una confidencia que hace la propia Paula a una íntima amiga suya a la que cuenta la realidad de su relación con este señor y el estado de su relación con Bustamante. Él nunca quiso creer que había alguien en medio cuando se rompe la relación. Con el tiempo se ha dado cuenta de que fue así", concluyó.