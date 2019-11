Encontronazo de Jorge Javier en plena calle: "¿Y si enviara el vídeo a La Sexta?"

Hace unos días Jorge Javier Vázquez anunció que existía la posibilidad de que tuviera que volver a pasar por quirófano ya que el pasado mes de septiembre, durante una revisión rutinaria, le detectaron un leve estrechamiento de uno de los estent que le pusieron tras sufrir un ictus. Horas después, el presentador confirmó a través de sus redes sociales que, después de varias pruebas, tendrá que volver a ser intervenido. "Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones", escribió en Instagram.

Esta semana, el presentador de Sálvame es el protagonista de la revista Lecturas donde narra cómo está viviendo los días previas a la nueva y delicada intervención quirúrgica: "Antes de operarme, voy a hacer testamento", asegura. "Es curioso, pero la primera y única vez que he hecho testamento salí de la notaría muy relajado. Aunque parezca mentira, la muerte te asusta menos porque dejarlo todo bien organizado tranquiliza muchísimo (…) Llamé a P. (así llama a su expareja) y le pregunto qué quiere que le deje en mi testamento. Me contesta que nada".

En su columna narra también un divertido episodio que vivió en su barrio mientras paseaba a su perro y que le enfrentó con uno de vecinos: "Notaba yo a Bart (su galgo) muy inquieto cuando, justo al pasar por delante de una de la casas más bonitas de la urbanización, adiviné el porqué: se puso hacer una caca imponente, compacta (…) y yo sin bolsa e intento taparla con unas hojas y prosigo mi camino", comienza narrando. "Viene a mí el vigilante de seguridad de la casa y me riñe muchísimo (…) Qué vergüenza. Me dice que me tiene grabado y me pregunta que qué sucedería si enviara ese vídeo a La Sexta (…) No tengo excusa".