Mariló Montero: "En TVE yo ya estaba de más"

Mariló Montero aparece en ¡Hola! de la mano de una extensa entrevista donde habla de su situación personal, de su próxima novela y otros proyectos profesionales. Pero también de su relación con su ex, el también periodista Carlos Herrera.

"Sí, España, Carlos y yo nos llevamos bien, asumidlo. Yo no quiero ser ejemplo de nada pero llevarse bien con tu ex es lo más recomendable. En nuestro caso, es algo natural, no ha habido que hacer el más mínimo esfuerzo", dice Mariló con su sinceridad habitual. Dice que "el Herrera", además, "está enamorado de Rocío", su hija, y hablan todos los días.

Esta excelente situación familiar sirve a Mariló Montero para reflexionar sobre si vivir sola o acompañada. "Ahora mismo, para mí, la soltería es el estado perfecto. No estoy sola, que se quite la gente de la cabeza la idea de que una mujer es exitosa cuando tiene un hombre al lado".

Bien es cierto que Mariló, a punto de publicar la novela La maestra, sobre María de Maeztu, y que desempeña labores como coach profesional, ocupa su tiempo al máximo. "Tengo la fortuna y la disciplina de ir todos los días al gimnasio, a las seis y media de la mañana. Camino muy mal el resto del día como no vaya al gimnasio". Su rutina diaria, "media hora de elíptica y media hora con un entrenador, y con él hago todo lo que se puede".

Mariló ha dejado el pasado en TVE atrás. Del todo, tal y como se desprende de su entrevista en ¡Hola! "¿Qué es echar de menos algo? Yo ya estaba de más. Era repetir de nuevo lo mismo y necesitaba un cambio". Asegura Mariló que "necesitaba vivir una experiencia, que era irme a vivir a EEUU, y se produjeron ciertas circunstancias que favorecieron que pudiera hacerlo".

Atrás deja una trayectoria periodística recordada por todos, pero que vivió algún momento oscuro. Como cuando –tal y como explicó en el pasado– fue víctima de machismo. "Estoy orgullosa porque, cuando sufrí una injusticia, lo denuncié. Esto ya lo he contado alguna vez, pero no está mal refrescarlo. El director de un informativo me dijo que iba a pagarle más a un compañero hombre porque tenía tres divorcios y tres hijos que mantener y que yo era la mujer de Carlos Herrera".