Susanna Griso habla de las peleas con su marido independentista

Susanna Griso y Carles Torras llevan casados más de 20 años y como se sabe que el amor lo puede todo, ni siquiera sus diferencias políticas afectan a su matrimonio. Torras, un reconocido separatista catalán que ha dirigido varios programas de televisión y que de vez en dedica improperios a España y el Rey, conoció a Griso durante su etapa en la radio y ya entonces chocaban en lo político.

La presentadora concedió una entrevista a Diez Minutos en la que habló por primera vez abiertamente de la relación con su marido y sus diferencias ideológicas. "Una de las cosas que llevo mal es que estoy casada con una persona, Carles, que en lo ideológico y político está muy alejado de como yo pienso. Siempre ha sido así", confesó la periodista.

Pero independientemente de cómo se pueda ver desde fuera, para ellos no es ningún problema. "Al revés, ha sido estimulante en el sentido de que hemos discutido mucho, lo que hace reír a nuestros hijos", aseguró. "Desde fuera no resulta comprensible que dos personas puedan tener posturas ideológicas distintas, políticas equidistantes, y a la vez compartir una vida en pareja y criar hijos en armonía".

Según Griso, gracias a sus diferencias se mantienen juntos, pero no sólo en la política. "Eso mismo nos pasa cuando hablamos de música, aficiones, viajes, deportes... Pero nunca lo he visto como un problema, siempre he tenido amigos en todas las formaciones políticas".

Lo cierto es que las salidas de tono de Torras afectan indirectamente a la imagen de Susanna Griso, presentadora de uno de los programas matinales más vistos de la televisión española. El pasado mes de octubre, el columnista de ElNacional.cat amenazó a Pedro Sánchez con meterle una "buena butifarra por vía rectal". También ha arremetido duramente contra Felipe VI llamandole "capullo" con motivo de la celebración de la Copa del Rey.