La oleada de demandas de Chabelita Pantoja tiene su punta de lanza en una de ellas, la que ha interpuesto contra el empresario radiofónico Justo Molinero tras unas polémicas declaraciones contra la hija de Isabel Pantoja.

Todo ello pese a que Justo Molinero fue uno de los mejores amigos de su madre. No obstante, sus palabras parecen haber pesado más. "Kiko Rivera da la vida, la sangre, lo que sea por su madre y ella es más dejada. Nos ha salido un poco puta", dijo en su momento.

La demanda ya ha sido aceptada a trámite y el 22 de noviembre Isa Pantoja y Justo Molinero tendrán una sesión de conciliación en un juzgado de Barcelona.

Las declaraciones tuvieron lugar coincidiendo con el lanzamiento de "Ahora estoy mejor", el primer tema musical de Chabelita. Un evento que resultó polémico al no asistir ningún miembro de la familia Pantoja, ni su hermano Kiko ni su madre Isabel, y que dio lugar a todo tipo de polémicas y declaraciones.

Chabelita canta "Ahora estoy mejor" | Archivo

Justo Molinero se dio cuenta de la naturaleza de sus declaraciones y quiso dar marcha atrás. "Fue un momento de euforia y estoy muy arrepentido. Pido mil perdones a las personas que se hayan podido sentir ofendidas".

Sus declaraciones, no obstante, llegan en un momento en el que la relación del empresario con la cantante está ya rota. "Siempre he estado al lado de la Pantoja y lo sigo estando. Cuando presentó su disco, vine a Madrid a verla a Aranjuez e Isabel no quiso recibirme para que la saludase. No puedo hacer que me quiera si no me quiere querer", dijo en enero de 2017.

La demanda de Chabelita contra Justo Molinero es solo una de las varias ofensivas judiciales iniciadas por la hija de Isabel Pantoja. La joven también a demandado al colaborador de Telecinco, Kiko Hernández, y a su exnovio Omar Montes por acusarla de chantaje y difamación a su hermano Kiko Rivera. La última de estas demandas, no obstante, no ha sido aceptada a trámite de momento.