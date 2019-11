Jorge Javier desvela que un político le invitaba a comer "insistentemente"

En el plató de Sálvame se guardan muchos secretos, pero de vez en cuando salen a la luz cosas de los colaboradores que nunca se atreven a contar en público. En un momento de la tarde del miércoles, a la vuelta de publicidad, María Patiño revisó su teléfono móvil y Laura Fa le preguntó si le estaba "escribiendo un político". La colaboradora contestó sonrojada que no, pero son muchos los hombres que piropean a Patiño, entre ellos Omar Montes.

Jorge Javier Vázquez aprovechó esta revelación para contar que él también recibió mensajes de una figura política española, aunque no dio el nombre: "Yo os lo tengo que decir, que ya lo conté una vez, que un político me invitaba a comer". La confidencia despertó el interés de los colaboradores y Patiño le preguntó por qué no quedó nunca con él. "¿Porque te dio miedo? Por si te enganchabas...", una pregunta que solo hizo reír al presentador.

"¿Te invitó porque le gustabas?", preguntó Lydia Lozano. "No lo sé, pero a mí me parecía un poco rara la insistencia. "¿Estaba bueno?", insistió Lydia. "No, porque si no hubiera ido. A comer, a cenar...". El director David Valldeperas le dio un nombre por el pinganillo. "No vas muy desencaminado", sentenció.