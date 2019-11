Tamara Falcó estalla ante las impertinencias de Anabel Alonso: "¡No me faltes al respeto!"

Tamara Falcó se ha cansado de las impertinencias de Anabel Alonso en Masterchef Celebrity. Aunque durante semanas se ha mostrado comedida cuando alguno de sus compañeros le ha recriminado su "lentitud" durante los cocinados, esta semana la hija de Isabel Preysler se ha defendido protagonizando su primer gran enfrentamiento desde que comenzó la edición.

La tensión arrancó hace varios programas cuando la dirección ofreció a los concursantes la posibilidad de cambiar al capitán en la prueba de exteriores y que provocó una breve discusión entre Anabel y Tamara. Desde entonces, las tiranteces entre ambas han sido palpables hasta que este miércoles la situación explotó.

Esta semana, durante la prueba de exteriores realizada en el Florida Retiro, situado en el emblemático parque del Retiro de Madrid, los concursantes se encargaron de la elaboración y la venta al público de tapas saladas y dulces diseñadas por los dos últimos ganadores de Masterchef Junior. Anabel Alonso, que ejercía de capitana de un equipo formado por Boris Izaguirre y Yolanda Ramos, tuvo que cambiar de equipo por sorpresa como parte de la prueba y por orden de los jueces. Resignada, la humorista se puso al frente del equipo contrario, que completaban Juan Avellaneda, Tamara Falcó y Félix Gómez.

Nerviosa y superada por la prueba, Anabel se dirigió con tono serio a Tamara: "¿Cómo vas?" . "Estoy", respondió. "Soy la capitana, te he preguntado que cómo vas no que cómo estás. ¿Estás haciendo algo? Te veo muy tranquila", insistió. A Tamara no le gustaron "las formas" de su compañera: "¡No me faltes al respeto!", y así se lo hizo saber a Jordi Cruz: "No me gusta que Anabel me falte al respeto. No me gusta que me hablen mal. Tengo mi carácter pero no lo saco porque la gente no me suele faltar al respeto". "No ha sido nada personal", se intentó justificar la actriz.

La trifulca no terminó después de la prueba y la tensión continuó tras la derrota del equipo capitaneado por Anabel. Un resultado que frustró a la capitana que explicó que "sentía que había trabajado dos veces para nada". "Has venido con una actitud espantosa al equipo", le recriminó Tamara que definió su actitud como "agresiva". Anabel volvió a excusarse diciendo que no se trataba de algo personal y que sus palabras no fueron "con mala intención": "Yo estoy acostumbrada a hablar así, grito cuando me pongo nerviosa. Igual es que en tu medio ambiente no se habla así".

Ya en la prueba de eliminación, Anabel Alonso no superó las expectativas del jurado y se convirtió en la expulsada de la noche. Antes de abandonar para siempre, agradeció al programa la experiencia y se despidió con buen humor dando un beso en la boca a Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nájera y Pepe Rodríguez.