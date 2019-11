Mercedes Milá revoluciona el mundo del arte: tuvo relaciones sexuales con un icónico pintor

Mercedes Milá ha sido una de las protagonistas de la última edición de Volando voy, el programa de viajes que presenta Jesús Calleja en Cuatro. La presentadora regresó a Mediaset tras abandonar Gran Hermano después de años al frente del formato para participar en el programa de Calleja, al que le una una gran amistad desde hace años. Ambos se desplazaron hasta Gerona para mostrar a la audiencia los encantos de Cadaqués.

Aprovechando su visita, Milá rememoró con el presentador sus años de juventud, asegurando que estuvo marcada por una importante figura: la del pintor Salvador Dalí. "Dalí cambió el concepto de lo que era Cadaqués", dijo Calleja, a lo que Milá contestó que lo había conocido personalmente. "Yo he intimado con él", señaló. "Intimado de hablar, quieres decir", añadió Calleja. "Más que hablar", confirmó la comunicadora.

"Él admiraba a Gaudí. La casa de Gaudí en el Paseo de Gracia se llama Casa Milá y cuando me conoció me preguntó si yo era familia de Perico Milá. Yo le dije que era mi tío y me pidió el teléfono. Me llamaba a veces a casa", narró Mercedes MIlá. "Dalí era muy exhibicionista y le gustaba asustar a la gente. Él pensaba que yo me iba a escandalizar y encontró en mi un problema, porque a mí no me asustaba nadie. Yo le tenía mucho aprecio y estar dentro de esa casa. La de cosas que yo he visto dentro de esa casa...", concluyó.