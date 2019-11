La famosa que traicionó a Rocío Carrasco: "Le hizo mucho daño. La vendió"

Con la entrada de Antonio David Flores en Gran Hermano VIP, su historia con Rocío Carrasco vuelve a estar de actualidad. El ex guardia civil continúa su cruzada contra su exmujer y aprovecha su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra para contar todo lo que se ha callado durante estos años. Además periodistas y familiares de Rocío vuelven a la palestra para sacar más trapos sucios de ella.

Una de las que se había mantenido en silencio hasta ahora era Chelo García Cortés, que durante años fue muy cercana a la pareja. La colaboradora de Sálvame recordó que conoce a Rocío Carrasco desde niña y asegura que ha vivido junto a ella muchas situaciones y reconociendo por primera vez que hubo una temporada en la que dejaron de hablarse. "Decidió alejarme de ella porque no me fiaba de su amiga Cristina Blanco". Hubo un tiempo en el que la conocida como vidente los famosos y madre del actor Miguel Ángel Muñoz no se separaba de la hija de Rocío Jurado. "Cristina Blanco perjudicó la vida de Rocío Carrasco. Le hizo mucho daño porque era una persona que vendía a la gente y pasaba información a los periodistas".

La confianza entre ellas era tal, que después de la retirada de Cristina Blanco, que decidió apartarse de la vida pública para no dañar la carrera de su hijo, Rocío llegó a tener miedo. Según la versión de los que vivieron aquella época, Cristina traicionaba a sus amigos y clientes famosos con jugadas sucias como chivatazos a la prensa y los fotógrafos o grabando las conversaciones privadas cuando acudían a su consulta. La hija de Rocío Carrasco temía que se hiciera públicas sus confidencias.

Con el tiempo Chelo y Rocío "limaron sus asperezas" y continuaron con su amistad: "Sé los problemas que tuvo durante su matrimonio porque yo lo viví. Si no los ha hecho públicos, yo no los voy a sacar, pero Antonio le ha dado mala vida. Se sentaba en los platós y contaba como era la vida de su mujer". Además, Chelo afirmó no entender que es lo que ocurre en esta historia ni por qué la hija de Rocío Jurado ha tardado tanto en demandar a su exmarido.

"Me hubiera gustado hablar con vosotros en privado porque para defenderos necesito conocer verdadera historia. No tengo hijos y necesito saber lo que está pasando", dijo dirigiéndose a Rocío. "No puedo defenderte porque no me dais armas para hacerlo" y añadió: "A veces hay que dar un golpe en la mesa y contar la verdad".