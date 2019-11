Chenoa, muy enamorada: "No hay fecha cerrada de boda, pero sabemos que será en 2020"

Por segundo año consecutivo la Fundación Querer ha organizado una cena solidaria con el fin de recaudar fondos para contribuir a la investigación de la lucha contra el cáncer infantil y enfermedades raras. Sus objetivos es mejorar la esperanza y la calidad de vida a los afectados. También ha recibido un gran apoyo y se han unido a la Fundación Columbus.

Al frente de la misma está Pilar García de la Granja que casualmente no pudo asistir por haber tenido un pequeño problema coronario que le sorprendió hace unos días cuando estaba en el programa de Ana Rosa Quintana en el que es colaboradora. En representación acudieron su marido y su hija que con gran alegría comunicaron que se encontraba muy bien aunque los médicos le dijeron que se quedara en su casa tranquila.

Entre los invitados a esta cena solidaria se pudo ver a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a la ex ministra Fátima Báñez, Marcos de Quinto, Ana Rosa Quintana, Antonia Dell´atte, Eugenia Martínez de Irujo, que evitó el encuentro con la prensa y así evitar tener que hacer declaraciones acerca del libro de su hermano Cayetano.

Manu Tenorio también llegó acompañado de su mujer Silvia Casas y en el transcurso de la cena y de la entrega de premios interpretó dos temas de su repertorio. Allí coincidió con su compañera y amiga de Operación Triunfo, Chenoa que llegó acompañada de su novio Miguel Sánchez Encinas: "Hace mucho que conozco esta fundación y me gusta dar mi apoyo porque esta fundación está hecha con el corazón". Chenoa está feliz con su novio y así lo manifestó.

"Todo está muy bien. Estoy muy tranquila. Eso también te lo hace la edad. Es cierto que mi novio es muy guapo. ¡Menudos ojazos tiene! No hay fecha cerrada de boda pero lo que sí tenemos claro es que será en el 2020. No sabemos si será multitudinaria o más pequeña. De momento estamos disfrutando del noviazgo. Todavía no hemos empezado con los preparativos porque fulanito se pasa en día en el quirófano con sus intervenciones quirúrgicas y yo con mi música.No he visto ni siquiera todavía trajes y lo primero que tenemos que cerrar es la fecha. Me gustaría que vinieran todos mis amigos y compañeros de OT y que se lo pasasen bien. Tengo pendiente un nuevo trabajo discográfico y en breve empezaremos con las grabaciones del programa de Tu cara me suena. Acabo de grabar también un tema con Il Divo. de las navidades os puedo decir que iré a Mallorca para ver a mi familia y no sé si me casaré allí. Eso lo tenemos que negociar entre Miguel y yo".