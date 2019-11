Curro Romero reacciona ante el hijo secreto que le ha llevado a los tribunales

José Antonio Arias García, madrileño de 60 años, asegura en la revista Pronto ser el hijo secreto de Curro Romero. Ahora, reivindica la paternidad en los tribunales muchos años después de una primera demanda de paternidad presentada y desechada en el año 1989, entre otras razones porque su propia madre, María del Carmen Arias García, no quería que el asunto se hiciese público.

José Antonio, nacido en 1959, fue inscrito en el registro con los apellidos de su madre y creció como hijo de madre soltera. Su madre era una joven bailarina de cabaret que frecuentaba el Pasapoga, una de las salas de fiestas míticas de Madrid. Allí conoció a Curro Romero, que empezaba a despuntar como novillero al principio de su carrera.

Ambos se sintieron atraídos y acabaron en una pensión de la calle de Hortaleza, asegura el supuesto hijo en la revista. Tras esto, la fama de Curro fue aumentando con los años hasta convertirse en uno de los grandes toreros del siglo pasado. Un día, tras regresar de un viaje a Perú, María del Carmen le dijo al torero que estaba embarazada y le pidió casarse, a lo que Curro Romero se negó en redondo, explica Pronto.

Ese fue el punto final de la relación de Curro y María del Carmen, que tuvo que ver cómo tres años más tarde, en 1962, el torero se casó con Conchita Márquez Piquer, hija de la famosa cupletista.

"En un principio yo quería conocerle para saber cómo era mi padre. Tardé algún tiempo en conseguirlo pero, al final, nos vimos", explica José Antonio sobre la situación. Cuenta que un día que toreaba en Las Ventas y se suspendió la corrida fue a la enfermería pero un policía le impidió entrar. Tras repetirle que tenía que hablar con Curro Romero, "no sé qué debió de ver en mi cara, pero miró hacia otro sitio y me colé dentro".

"Él me miró fijamente y empezó a hablar, pero con evasivas. No llegó a decirme nada en concreto, pero estoy seguro de que me reconoció. Mi padre es una persona muy inteligente", dijo sobre la reacción del diestro, que estaba acompañado de otras personas. Luego se continuaron viendo y "él me dijo que no negaba nada, que había estado con una mujer un tiempo en Madrid y que había tenido un hijo, pero no sabía si era yo".

Aceptó someterse a una prueba biológica pero luego cambió de idea. "Creo que su familia le dijo que no se hiciera las pruebas. Concretamente, por unas declaraciones que leí en su día, creo que fue su madre, mi abuela, la que puso la venda antes de la herida. Y las hermanas también influyeron". A partir de ahí y pese a que hubo más encuentros, todo fueron desplantes.

Curro Romero en portada | Pronto

Ya hubo un intento de hacer una prueba de paternidad, pero él no se presentó. Un fallo a la hora de respetar los plazos retrasó todo el tema, y la negativa de su madre (fallecida hace 11 años) a continuar con esta reclamación frenaron a José Antonio. "Dictaron sentencia y se cerró el caso", explica en Pronto.

El supuesto hijo de Curro Romero retomó el caso, contrató a un detective y obtuvo una prueba de ADN a partir de un cigarrillo de Conchita Romero López, hija de Concha y Curro. "Estoy emparentado con ella al 99,98%", dice sobre el resultado.

Ahora, con una nueva demanda sobre la mesa, José Antonio dice pretender "dejar de ser el hijo de la bailarina". Ahora se encuentra a la espera de que un recurso llegue a la Audiencia para que se resuelva si el caso (previamente desestimado por la justicia sevillana) puede continuar, o si la sentencia anterior es la definitiva.

Curro Romero niega la relación

La periodista Beatriz Cortázar contó en la crónica rosa de Es la mañana de Federico que "Curro es verdad que ha tenido muchas novias, pero no habían aparecido niños. Esta información de Pronto ya circuló por más medios, pero como no había esa claridad que a veces se necesita para esta información sensible, se paró. Finalmente ha visto la luz".

"La información que tengo por la vía familiar de Curro Romero —explicó Cortázar en esRadio— es que niega la mayor sobre esa relación con la madre. No hubo relación como tal. Curro en esa época era torero y no va a negar que se han corrido juergas enormes en cabarets, tablaos... la España de entonces, las juergas que se corrían y los medios que se ponían, no eran los que se deberían poner. Por lo tanto, que en una juerga muchas personas no saben si ha habido algo. Pero no una relación o un contacto fluido".

Curro, por tanto, no rechaza que hubiese contacto pero sí relación. "Lo que sí niega es que no tuvo relación, fueron correrías de soltero con su cuadrilla".