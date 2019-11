La nueva vida de Albert Rivera y su deseo de ser "mejor pareja" para Malú

Albert Rivera ha anunciado que deja la política y la vida pública tras el batacazo electoral de Ciudadanos en las elecciones del 10 de noviembre. En una comparecencia ante los medios tras haber confirmado su dimisión al frente del partido y que no tomará posesión de su escaño como diputado, Rivera comenzó anunciando tres noticias, "dos políticas y una personal".

Esta tercera decisión Rivera la dejó caer de manera más ambigua, citando su "situación actual" como uno de los motivos para tomar la decisión de decir adiós totalmente a la vida política. "Dejo la vida pública en coherencia con lo que soy, de dónde vengo y lo que pienso de la vida y la política", anunció un emocionado Albert Rivera.

"He aprendido muchísimo y de cada español que he saludado. Yo vengo de la sociedad civil, tengo una profesión y me han enseñado a trabajar. Hay que ser feliz, si bien la política lo ha sido todo en estos años, no lo es todo", dijo, sobre esas razones personales.

"Tengo una vida, la tengo y la tendré lejos de la política. Ha llegado el momento de servir a otra gente, de servir a mis padres; a mi hija, a la que he dedicado menos horas de las que debería; a mi pareja, que ha estado a mi lado aguantando todo viento y marea; a mis amigos, que me han visto en la tele y quiero que me vean con ellos".

Con estas palabras citaba -sin citar- a la cantante Malú, su pareja desde hace unos meses, en unos momentos en los que abundan los rumores de embarazo en lo que sería el segundo bebé para Rivera.

"Como la vida sigue, yo quiero ser feliz. He sido feliz este tiempo pero quiero seguir siéndolo. Lo haré alejado de la política. Sin rencor y sin mirar atrás y satisfecho del trabajo bien hecho", dijo a la prensa congregada en la sede de Cs.

Rivera, cada vez más emocionado, acabó con un "permitidme que siga mi camino y siga sirviendo a aquellos que más quiero". Su objetivo, ser "mejor hijo, mejor padre, mejor pareja y mejor amigo, que es lo que merecen".

La gran incógnita de Malú

Malú, por su parte, sigue sin despejar su gran incógnita. No se trata de su relación con el político, siempre discreta (incluso ahora) pero ya suficientemente establecida tras muchos meses de incertidumbre en los medios.

La referencia quizá velada pero evidente en el discurso final de Rivera no hace sino subrayar el importante lugar en su corazón que ocupa la cantante de "Aprendiz".

Ahora, una vez despejada la incógnita del futuro político de Rivera, toca gestionar los rumores de embarazo, que han sido constantes después de una imagen de la cantante con sus fans luciendo una incipiente tripa que indicaría, efectivamente, que la pareja se ha lanzado a la búsqueda de su primer hijo en común.

Desde entonces nada se ha confirmado, pero el asunto ha seguido coleando a través de diferentes detalles. Es el caso de unos mensajes de Whatsapp hackeados o ese enigmático plural utilizado por Rivera en debate sobre el futuro que querría "para sus hijos" (el político tiene un hijo de un matrimonio anterior).

Las imágenes mostradas en portada por la revista Corazón TVE se pueden sumar ahora esa concatenación de indicios. Solo que esta vez va en dirección contraria: Malú ha sido vista y fotografiada en un parking liando un cigarrillo junto a su madre mientras ambas caminan juntas. Algo ciertamente poco recomendable en el caso de que Malú estuviera embarazada.

No obstante, cabe señalar que en las mismas fotografías Malú sigue vistiendo ropa holgada, cosa que ha llevado haciendo desde que se iniciaran los rumores de hijo con Albert Rivera.