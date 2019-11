Carola Escámez rehace su vida con el expreparador físico de Miki Nadal

F • E • L • I • C • I • D • A • D . . . Lo que está claro que la gente dice siempre con el entrenamiento (los que de verdad están metidos en él, no los que miran Instagram entre serie y serie es que cuando salen de entrenar cambia su estado de ánimo, están más activos, más enérgicos e incluso con una sensación de felicidad . . #personaltrainer #strenght #shreeded #strong #fitboy #fitlife #gymrat #gymmotivation #muscle #fuerza #musculacion #hipertrofia #entrenamiento

A post shared by Roberto Martín (@robertomartintrainer) on May 16, 2019 at 5:19am PDT