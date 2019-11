Hugo rompe su silencio y hace públicas todas las mentiras de Adara

La historia de amor entre Adara Molinero y Gianmarco Onestini se ha convertido en la historia más relevante de la séptima edición de Gran Hermano VIP. Lo que al principio parecía una sana amistad ha terminado hundiendo a Hugo Sierra, pareja y padre del hijo de Adara que ha visto a su novia regalando caricias, arrumacos y miradas al italiano hasta el punto de confesar que se ha enamorado de él.

La situación de la pareja se agravó aún más cuando la concursante afirmó que su relación con Hugo estaba muerta desde hace meses: "No me toca (…) Es un vago, no quiere trabajar", fueron algunos de los íntimos detalles que desveló cuando pensaba que la grababan. Desde ese momento, Hugo decidió apartarse de la televisión y guardar silencio hasta esta semana que protagoniza la portada de la revista Lecturas.

En la charla con la publicación afirma sentirse "bastante mejor que cuando se retiró del plató": "Ahí estaba deshecho, con ansia y un dolor en el pecho". El ganador de Gran hermano Revolution confiesa que Adara no ha sido justa con él y le dolió especialmente que lo "tratase de vago": "Me dolió muchísimo, no me merecía esto. Además, no es cierto que nuestra relación estuviese muerta". Y es que tal y como explica, siempre trabajo por sus respectivos negocios: "Me dejé el alma montando el restaurante y su local de uñas".

Sobre la afirmación de Adara de que no mantenían relaciones sexuales, Hugo confirma lo que contó su tía en Sábado Deluxe: que era debido a la operación a la que se sometió la concursante, una labioplastia vaginal: "No me acostaba con ella por un problema físico por su parte", dice a la revista.

Especialmente duro se muestra con el maestro Joao, amigo inseparable de Adara dentro de la casa de Guadalix de la Sierra al que acusa de "manipulador" y "traidor": "Es una mala persona, no me conoce para hablar de mí. Ha sido una mala influencia para Adara". Por ello, afirma que se plantea demandar al vidente: "Joao dijo que yo sometía a Adara a un machaque psicológico y eso es muy grave. Tengo amigos que están mirando esas imágenes para saber si hay algo demandable".