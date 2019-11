Se filtra la llamada telefónica entre María Teresa Campos y Pedro Sánchez

El mismo día en el que el PSOE y Podemos llegaron a un "principio de acuerdo" para un gobierno de coalición, el programa Cazamariposas hizo pública una llamada que se produjo entre María Teresa Campos y Pedro Sánchez después de los conocerse los resultados de las elecciones generales del 28 de Abril.

El periodista Rocco Steinhäuser visitó el espacio de Divinity donde afirmó que la "única ilusión" de la presentadora es "acabar su carrera en Televisión Española": "María Teresa en ese momento no tenía trabajo y ella quería trabajar. Quería acabar su carrera en Televisión Española. Pero allí hay un equipo de dirección que no la ve, ella quiere hacer la franja del mediodía".

Según la información ofrecida por el periodista, María Teresa Campos estaría interesada en conducir un programa en la franja que actualmente ocupan Máxim Huerta y el programa de cocina de Dani García. Una idea que no convenció a los directivos de TVE: "No confían en ella, no la ven capacitada de hacer un diario cinco día a la semana en directo".

Con las negociaciones con TVE completamente rotas y tras el resultado de las elecciones del 28 de Abril, María Teresa Campos se puso en contacto con Pedro Sánchez a través de un mensaje de texto: "Al ver que en TVE no son receptivos, cuando gana Pedro Sánchez le envía un mensaje felicitándole y él la llamó al momento. No sé de qué hablaron pero su gente más cercana le dice que la única posibilidad de desbloquear su situación con TVE es hablar con Pedro Sánchez".

Aunque los detalles de la conversación no han trascendido, el periodista confesó que María Teresa "podría haberle pedido trabajo en la cadena pública": "Su entorno cercano la convence de que Pedro Sánchez podría mover hilos".