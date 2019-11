El episodio que nunca se contó de la boda de Belén Esteban: "Me quedé en shock"

Cuando se cumplen cinco meses de la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos, continúan saliendo a la luz informaciones sobre lo que ocurrió en la celebración. Esta vez le ha tocado el turno a Kiko Hernández, que este miércoles afirmó que durante el enlace se reencontró con Carmen Borrego y su madre María Teresa Campos después de criticar con dureza el paso de la primera por Sálvame okupa y su posterior abandono del programa de Telecinco. Un episodio en el que no se había profundizado hasta ahora y que contaba con la presencia de un testigo que aún no había dado la cara.

Según el testimonio de Hernández, Carmen Borrego se habría acercado a su mesa y le habría dicho "te quiero", una afirmación que ella niega: "Dice que miento y que el día de la boda nunca me dijo te quiero, porque tiene dificultades para decir esas palabras incluso a la gente a la que quiere". Al parecer, hubo un testigo que podría confirmar la veracidad de las palabras del colaborador: "Solo me queda preguntarle a una persona, que se va a molestar conmigo, y que fue testigo de todo: Belén Rodríguez, ¿he mentido?", preguntó a su compañera. "¿Es mentira que María Teresa Campos me cogió de la barbilla y me dijo: 'Te aprecio mucho y te tengo mucho respeto. Me quedé en shock'", insistió.

Belén Rodríguez, que hasta hace unos meses fue íntima amiga del clan Campos, confirmó las palabras de Kiko: "No has mentido. Es verdad que Teresa te dijo eso. Y Carmen Borrego también te lo dijo, pero de Carmen prefiero no hablar. Dije que nunca iba a volver a hablar de ella".

Patiño contesta a Carmen

Este no es el único frente que tiene abierto la hermana de Terelu Campos, este fin de semana, Borrego criticó con dureza a María Patiño que calificó de "estafa" su paso por Sálvame Okupa y posterior abandono de Sálvame (detonado por el polémico tartazo de Payasín). "Para hablar de honestidad hay que tener todo muy limpito, María Patiño", advirtió Carmen en Viva la vida.

Este jueves, sus palabras tuvieron réplica por parte de Patiño: "Desde la barrera te desenvuelves bien. A mí me hubiera gustado discutir contigo mirándote a los ojos". Echando la vista atrás, Patiño recordó que en varias de las polémicas protagonizadas por Carmen, había intentado "echarle una mano" y defenderla: "¿Sabes quién te salvó llamándonos y pidiéndonos que no te hiciésemos daño? Tu hermana. Por eso no va a poder volver a este programa. Nada más te puedo decir, que eres cobarde, mentirosa y que has estafado porque has dado a entender que gente de este equipo te quiso hacer daño físico y moral con intención", concluyó haciendo referencia al tartazo por el que estuvo a punto de tomar medidas legales contra Payasín y la productora de Sálvame.