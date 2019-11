La novia de Jordi Cruz pone fin a los rumores de romance con Tamara Falcó

El tonteo entre Jordi Cruz y Tamara Falcó tiene muy enganchados (y encantados) a los espectadores de MasterChef Celebrity y son muchos los rumores que apuntan a que la buena sintonía entre el chef y la concursante podría haber ido a más. Las grabaciones del reality de cocina comenzaron en el mes de mayo, momento de transición entre la ruptura de Cruz con su exnovia Cristina Jiménez y el comienzo de su nueva relación con la arquitecta y empresaria brasileña Rebecca Lima.

El programa está grabado, pero el público se pregunta si su relación especial fue a más después de MasterChef. La propia Tamara confesó que desde que terminaron de grabar, no ha vuelto a hablar con el cocinero. "No hay nada, no nos hemos vuelto a ver, y sí es cierto que es muy atractivo", confesó el pasado mes de octubre.

Ahora ha sido Rebecca Lima la que ha dado un paso adelante en mitad de tantos comentarios y rumores mandando un romántico mensaje a Jordi Cruz a través de las redes sociales. "Tú eres. Lo sé. Lo supe. Te reconocí. Eres. Desde hace muchas coincidencias. Eres. Desde antes de encontrarte. Lo sé, amor. Eres tú", escribió Lima junto a una foto de ambos.

La joven de 26 años que conquistó el corazón del cocinero compagina su trabajo como arquitecta con su empresa de ropa de baño. Ella misma luce sus bikinis en las redes sociales donde presume de un físico envidiable. Bikinis que "resaltan las curvas naturales de la mujer", aseguran desde la propia web de la empresa. Tanto ella como sus seguidores están muy felices por su relación: "Qué bonita pareja", "al final se te ve feliz, Jordi", "una princesa para un príncipe", escribieron algunos usuarios.