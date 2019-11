Descubren lo que no se vio del vídeo de Malú y Rivera desayunando

La revista ¡Hola! dedicó este miércoles su portada a Malú y Albert Rivera y adelantaban algunas de las claves de su nueva vida en pareja. Después del abandono de Rivera de la vida política, la publicación asegura que la cantante no tiene planes de restablecer su gira ni entrar en un estudio de grabación. Por el momento, sigue preocupada en la recuperación de la lesión que la alejó de los escenarios.

Una publicación que coincidía con la emisión de un vídeo en Sálvame en el que la pareja aparecía desayunando en un bar de carretera. Se trataba de la primera aparición del líder de Ciudadanos desde su dimisión y abandono de la política. En la secuencia se ve a la cantante en primer plano y detrás al político. Ambos piden un desayuno con café, zumo y tostadas.

#SalvameBanana (@salvameoficial) consigue en exclusiva las primeras imágenes de Malú y Albert Rivera tras la retirada de la política de Rivera. pic.twitter.com/XrB7ETak4b — M @casasola_89) November 12, 2019

Según el autor de la grabación, las imágenes fueron captadas en un bar de carretera a las afueras de Madrid, en la A-5 en dirección a Extremadura a muy temprana hora. El testigo aseguró que notó a Rivera "muy relajado y tranquilo", mientras que Malú tenía una actitud más "esquiva": "A ella se le notaba un poco más oculta, como tapándose. Aunque la actitud de ambos era buena y positiva".

Este miércoles, los colaboradores de Sálvame analizaron las imágenes y se mostraron sorprendidos de lo cerca que tiene la cámara la pareja "como para no darse cuenta de que estaban siendo grabados". "Está claro que la persona que lo está grabando está al lado y Malú y Rivera no tienen ni idea. Si yo te tengo al lado y de pronto te quiero grabar, hago como que estoy hablando por teléfono y conecto la cámara. De esa forma grabo lo que me de la gana".

Una afirmación con la que María Patiño no estaba de acuerdo. Al parecer, hay partes del vídeo que no se han mostrado. Según la periodista, esas partes inéditas explicarían la velocidad con la que la pareja abandona el local: "El bruto de estas imágenes lo tienen los responsables de este programa. Según han podido detectar los que han escuchado el bruto, a ella se le escucha decir: 'Nos están grabando', y rápidamente se van". "Pues qué educada es Malú que no le dice a esa persona: 'Podrías grabar a tu madre'. En la calle te pueden grabar pero cuando estás desayunando…", replicó Hernández.