La drástica medida que habría tomado Hugo antes de que Adara abandone 'GH VIP'

Hugo Sierra, ganador de Gran Hermano Revolution, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la semana gracias a la participación de su pareja Adara Molinero en la séptima edición de Gran Hermano VIP. Aunque durante los primeros días del concurso se mantuvo al lado de su pareja y defendió sus actuaciones en el plató, después de su peligroso acercamiento y posterior declaración de amor a Gianmarco Onestini, decidió abandonar la televisión y ceder la defensa de Adara a su suegra.

Este miércoles, Hugo protagonizó su primera entrevista en la revista Lecturas en la que aseguró sentirse "despellejado en directo" por su pareja y que, si finalmente rompen su relación, luchará por su hijo en los juzgados. "Cuando salí del plató estaba deshecho, con ansia y un dolor en el pecho". El ganador de Gran hermano Revolution confesó que Adara no ha sido justa con él y le dolió especialmente que lo "tratase de vago": "Me dolió muchísimo, no me merecía esto. Además, no es cierto que nuestra relación estuviese muerta".

Según las últimas informaciones que han llegado a Sálvame, Hugo podría estar "asesorándose" para tomar una decisión antes de que Adara abandone la casa de Guadalix de la Sierra. "Nos dicen que has presentado unas medidas cautelares contra Adara en el juzgado", le dijo Kike Calleja a Hugo a la salida de los juzgados. Él prefirió callar y no confirmar la noticia pero todo parece indicar que va a luchar por la custodia de su hijo.

El programa también se puso en contacto con Leslie Graf, exmujer de Hugo, por las polémicas declaraciones en la revista Lecturas en las que le "echaba la culpa de la poca relación" que tiene con la hija que comparten. "A mi hija le enoja que su padre me eche la culpa de que no tienen relación. Mi hija no lo conoce, no sabe quién es", declaró. A pesar de todo, Leslie dejó claro que "no cree que Hugo no quisiese mantener relación con su hija", sino que "no supo cómo hacerlo". "Prefiero que se quede con su bebé a que venga a vernos".