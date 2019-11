• Neurólogo después del electromiograma : "Calculo que en 4/5 meses podrás empezar a entrenar" •LA FUERZA DEL CORAZÓN HACE POSIBLE LO IMPOSIBLE• . . Gracias a las dobles sesiones diarias de fisioterapia de manos de @zanimonreal y la rehabilitación de @yenko85 hemos logrado algo impensable para los médicos que es conseguir dar unos pequeños pasos sin ayuda. Queda mucho trabajo por delante para recuperar la flexión dorsal del pie y que se recupere el nervio popliteo externo, pero cuando uno cree en uno mismo y con ilusión todo se puede. Gracias por todos vuestros mensajes que me hacen volar

A post shared by Gonzalo Caballero (@gonzalocaballeroo) on Nov 14, 2019 at 8:37am PST