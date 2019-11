Macarena Gómez y Aldo Comas: "El secreto de nuestro matrimonio es la admiración que nos tenemos"

Macarena y Aldo han visto por fin hecho realidad uno de sus sueños, se trata de EL TUNEL DEL VIENTO, un espacio donde entras y se puede volar. Es una experiencia única, y para celebrarlo organizaron una fiesta impresionante en Zaragoza, a la que acudieron más de 400 personas. La ciudad que han elegido ha sido Zaragoza." Hay varias razones que nos decidimos a hacerlo ahí. Una de ella ellas porque descubrimos que era un lugar estratégico porque Zaragoza es una capital de provincia muy importante entre Madrid y Barcelona. También hay que tener en cuenta que en verano hace mucho calor y en invierno mucho frío y no hay muchas actividades de ocio y este centro comercial es el sitio de encuentro". Así lo explicaron.

Los padres de la actriz vivieron en esa ciudad y allí nació su hermana, y es un lugar al que le tiene un gran cariño. A los dos les encanta volar, según Macarena cuando conoció a su marido, fue una de las cosas que le más le gustó. "Aldo me arrastró a mí, cuando le conocí era paracaidista, y yo también hasta que me quedé embarazada. Aldo lleva 15 años saltando. Todo esto se nos ocurrió cuando nos fuimos de viaje amoroso a Manchester hace 8 años y lo vimos en un centro comercial, en España no existía, y decidimos ponernos en marcha y al final lo hemos conseguido, nos asociamos con Juan Baldric, y estamos encantados los 3".

Aldo y Macarena, tienen un hijo de 4 años, Dante, al que ya le gusta volar. "Le encanta, además nos lo pidió él. Va a ser campeón del mundo ". Afirmó su padre.

El empresario vive en Barcelona y Macarena en Madrid por motivos de trabajo, pero la distancia no es problema para ninguno de los dos. "Para eso está el AVE, además el niño se pude quedar con la abuela a parte que tenemos una nanny. Lo tenemos bien montado. La distancia mantiene la pasión siempre viva. El secreto de nuestro matrimonio ya que lo preguntas es la admiración. Lo decimos de verdad, nos admiramos tanto a nivel personal como profesional. Aldo es el mejor paracaidista del mundo y Macarena la mejor actriz".

El momento tan delicado por el que está pasando en Cataluña, lógicamente les afecta. "Solo te voy a decir una cosa muy clara: Soy cordobesa, de padres leoneses y abuelos gallegos que me han adoptado en Madrid profesionalmente y mi amor lo tengo en Barcelona. O sea que soy española. Muy española". Así de claro lo explicó la actriz. Mientras si marido también dio su opinión. "Evito siempre hablar en el tema político porque al final siempre se me echan encima. Es incomodo que no puedas entrar en tu casa por las tardes, es incómodo que la gente se odie, y que todo llegue a donde ha llegado. Conozco independistas de toda la vida, y al final, sí es un buen amigo te ríes".

No les molesta en absoluto que les califiquen como una de las parejas más excéntricas, todo lo contrario, les divierte. Le encanta vivir en el campo rodeados de animales. "Tenemos 3 alpacas, 2 emús, 1 cerdo, 4 patos, 30 gallinas, 3 caballos, y 3 perros. Lo que ocurre es que de vez en cuando entra algún zorro y se zampa un par".