Ester Expósito habla del bochornoso momento que vivió hace unos días

Ester Expósito no quiso faltar al estreno de la película Madre, el nuevo trabajo del director Rodrigo Sorogoyen y de la actriz Marta Nieto. Encantada con el éxito de la segunda temporada de Élite, la serie de Netflix que ya rueda su nueva temporada, la joven intérprete se prepara para participar en otra serie de la plataforma donde compartirá set de rodaje con grandes actrices como Carmen Maura o Cecilia Gómez.

Aprovechando su paso por el photocall del estreno de la película, Ester quiso aclarar la polémica que protagonizó junto al actor César Vicente en los premios LOS40 Music Awards. Los intérpretes entregaron el premio a la 'Mejor canción española' y el galardón a la 'Mejor gira nacional'.

Cuando aparecieron en el escenario, el extraño comportamiento del actor suscitó numerosas críticas en las redes sociales. Ester procuró guiar a su compañero sin perder la sonrisa y manteniendo su profesionalidad. Las imágenes corrieron como la pólvora por las redes sociales y muchos achacaron esta actitud a que el actor "no se encontraba en condiciones de entregar un premio": "Yo creo que eran los nervios, esto se pasará y la gente lo olvidará", dijo Ester. "Fue una tontería. Nos pusimos nerviosos, es un momento complicado pero para mí no fue para tanto. Yo no lo pase mal".

Pues a mi la imagen de César Vicente así me da entre pena y vergüenza ajena. No sé, llamadme rancio pero no lo veo #LOS40MusicAwards pic.twitter.com/CQC3vYiiDh — Alexsinos (@alexsinos) November 8, 2019

Pasado el mal trago -hubo incluso abucheos del público- Ester mira hacia delante sin darle importancia a la polémica: "No he hablado con él. Se le ha dado mucha importancia, para mí no paso nada, él es muy buen chico, a todos nos juega una mala pasada los nervios".