La encrucijada que domina la vida de Victoria Federica

El pasado 12 de octubre se anunciaba en la madrileña plaza de toros de Las Ventas Gonzalo Caballero, que resultó herido gravísimamente al entrar a matar a su enemigo, el llamado momento de la verdad. La sangre del joven diestro brotó inmediatamente del boquete producido por la herida, que el propio herido y los que lo portaban en brazos trataron de taponar. Llevado en volandas a la enfermería los facultativos diagnosticaron que la cornada afectaba la femoral, con destrozos musculares y luego fallos renales, causas por las que Gonzalo Caballero estuvo aquella tarde-noche entre la vida y la muerte. Desde el mismo instante de la cogida, el valiente torero se dio cuenta de la importancia del percance. "Asumir mi muerte fue muy duro", declaraba a Rosario Pérez en las páginas de ABC veinticinco días después, cuando le dieron el alta. Otro milagro, si así puede aceptarse, gracias a la pericia del doctor Máximo García Padrós, cirujano jefe de la plaza y sus ayudantes.

Desde entonces, Gonzalo Caballero hace ejercicios de rehabilitación diariamente a la espera de que pueda caminar sin dificultad y después, poco a poco, ir entrenando de salón hasta probarse en algún tentadero, de nuevo ante un toro. Con la esperanza de estar totalmente recuperado para iniciar la próxima temporada, lo que en plazas importantes sucede en el mes de marzo, en Valencia y Castellón. Sueña con que la empresa madrileña de Simón Casas y sus socios lo acartelen en la feria de San Isidro. Porque quiere pisar otra vez el coso de Las Ventas, escenario de las dos graves cogidas que ha sufrido. Hay quienes le critican acusándolo de temerario. Cierto es que le falta más experiencia, porque su valor es escalofriante. Pero él hace caso omiso de comentarios negativos. Refiriéndose a lo que podría ser mala suerte con esas "visitas" a la enfermería, manifiesta que "Voy a dar todo lo que pueda el año que viene pues tanto castigo que he recibido merece una recompensa".

Gonzalo Caballero, con Victoria Federica | Archivo

La tarde aciaga del 12 de octubre estaba en la plaza Victoria Federica. Puede suponerse el dolorosísimo momento que vivió cuando Gonzalo fue volteado por el toro. Se tapó los ojos; quienes la acompañaban trataron de apoyarla. Ella insistió que deseaba acudir a las puertas de la enfermería, donde se encontró con la madre del torero, que suele acudir a los festejos en que interviene Gonzalo, lo cuál no es muy habitual ni en madres ni esposas de matadores de toros. Naturalmente no las dejaron franquear la estancia, pero fueron informadas cuando ya el diestro pudo ser trasladado a la UCI del hospital San Francisco de Asís. En los días siguientes Victoria Federica estuvo pendiente de la evolución de las graves heridas de su buen amigo. Desde hace alrededor de un año viene especulándose con la posibilidad de que ambos sean novios y no quieran darlo a conocer públicamente, aunque se hayan mostrado cariñosos en su actitud, como se demuestra con algunos testimonios gráficos. Pero eso no supone con rotundidad que se hayan comprometido. Por otra parte, aunque su madre, la Infanta Elena, no haya dicho nada al respecto, buena aficionada taurina, no se ha disgustado tanto como el padre, Jaime de Marichalar, quien es sabido se opone a una relación seria de su hija con el mencionado matador de toros. ¿Es porque no le gusta en particular que salga con Gonzalo o porque aun gustándole la fiesta no toleraría que Victoria Federica fuese algún día la mujer de un torero, éste o cualquier otro? No hemos de inmiscuirnos en esas cuitas.

Pero lo que ha sucedido es que, mientras Gonzalo Caballero estaba internado y luego ya recuperándose, más tranquila ella sabiéndole fuera de peligro, Victoria Eugenia hacía su vida normal, divirtiéndose en las carreras del Hipódromo de la Zarzuela. Más llamativo ha sido que "la pillaran" varios días acompañada por un joven, al que conoce desde hace unos meses, llamado Jorge Bárcenas, apellido que lo une familiarmente con el tristemente célebre ex-tesorero del PP Luis Barcenas, del que es su sobrino, y por tanto, primo hermano de Willy, vocalista del conjunto pop Taburete. Victoria Federica y Jorge van juntos al estadio Bernabéu, a aplaudir al Real Madrid por supuesto, almuerzan comida japonesa, y frecuentan algunas discotecas donde Jorge ejerce de "disc-jockey".

Circulan por las redes sociales algunas imágenes de la pareja, amén de las que las revistas del color vienen incluyendo en sus páginas. Esa nueva amistad, viéndolos reír asidos por la cintura, nos da en qué pensar. ¿Será que "lo del torero" ha terminado y como cualquier otra joven ha cambiado de pareja? La respuesta tendrá que esperar, como es lógico, porque no creo que aun siendo ella mayor de edad tenga el visto bueno de sus progenitores para jugar a que me voy del brazo con uno y mañana con otro. Al fin y al cabo, su segundo apellido la obliga a cierta discreción, como por otra parte ha venido sucediendo dada la seriedad de la que normalmente ha hecho gala.