La fiesta de cumpleaños de Albert Rivera: "Parece que ha salido del Gulag"

Empiezo una nueva etapa en mi vida, con más libertad, más ganas de vivir que nunca, la ilusión de empezar nuevos proyectos para volver a soñar y la alegría de comprobar la maravillosa familia y los buenos amigos que tengo. Gracias a todos por haberme hecho pasar ayer un día tan emotivo y divertido. umpleaños #40

A post shared by Albert Rivera Díaz (@albertriveradiaz) on Nov 16, 2019 at 5:07am PST