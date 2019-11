Rocío Flores vivió su peor noche televisiva este domingo. En el debate de Gran Hermano VIP la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco quiso defender a su padre, ahora mismo encerrado en la casa de Guadalix (y nominado de cara a la próxima gala del jueves), pero se topó de bruces con la presencia del polémico Kiko Jiménez.

Rocío Flores, de 23 años, tuvo que salir al paso de la reciente discusión entre Antonio David y Hugo Castejón dentro de la casa. Como defensora de su padre que es, Rocío tuvo que explicar el empujón que el ex de Marta Sánchez asegura que recibió del padre de Rocío.

Recordemos que Kiko Jiménez es el ex de Gloria Camila, una de las mejores amigas de Rocío Flores, de tan grave (e inaudito hasta ahora) que fue su ataque de nervios. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado, por cierto, ha sido de las primeras en consolar a su amiga en redes sociales tras lo que muchos calificaron como un ataque de nervios en directo.

"Que este señor tenga los santos cojones de decirle a mi padre que lo ha empujado... ¡Mi padre ha estado a punto de ir a prisión y ha salido exento de una demanda de violencia de género", dijo la joven, que sabía que Kiko estaba apuntando con sus ataques donde sabía que podía doler.

Ella, por su parte, acusó a Kiko de "estar donde está" gracias a la relación que ha tenido con Gloria Camila. "Por la puerta de atrás te has ido tú de Mediaset. ¿Te recuerdo por qué estás en Mujeres y Hombres y Viceversa o por qué fuiste a Supervivientes?", dijo muy tensa.

Pero Kiko Jiménez, uno de los concursantes más polémicos de la edición, y ya expulsado, quiso contradecir a Rocío. De hecho, ha sido de los que peor se han llevado con Antonio David, a quien acusó de tratar de dar "pena", "pasar desapercibido y a cobrar".

"Si mi padre sale el jueves saldrá con la cabeza bien alta, lo que tú no has podido hacer", dijo la joven, que fue perdiendo los nervios durante la conversación hasta advertir a Kiko de que "conmigo, cuidadito, conmigo no puedes".