En ¡QMD!, María Patiño y Carmen Borrego se enfrentan en la que ha acabado resultando "su gran bronca". La hija de María Teresa Campos dejó Sálvame hace ya seis meses porque consideraba que se la trataba mal, mientras Patiño considera que sus quejas no tienen ningún tipo de base. El cruce de acusaciones de ambas no tuvo desperdicio: "Ni voy de víctima ni me gusta ese papel. ¿Pero en qué te basas para llamarme a mí deshonesta? Si algo me ha caracterizado es la honestidad", considera Borrego. Algo que discute Patiño, que asegura no estar "acostumbrada a gente honesta" como ella. "No sé si mi casa está más sucia o limpia que la tuya, pero la cerré con llave y la tuya la abres para todos", dijo la colaboradora a la hija de la Campos.

Patiño definió a Carmen Borrego "estafadora de los sentimientos, mentirosa y cobarde" y la tacha de "decepción". Por su parte, la última en salir del programa por la puerta de atrás dice que Patiño miente y que hay "millones de totales" de ella insultándola.

La revista Pronto relata el "vergonzoso comienzo como cantante" de Isabel Pantoja y cómo su descubridor fue engañado y traicionado por el padre de la artista, según explica su hijo. Además, hablan de cómo continuará Cuéntame y la vida de separados de Antonio y Merche, los personajes encarnados por Imanol Arias y Ana Duato.

Corazón TVE aborda el histórico y romántico viaje de los reyes a Cuba, vestido a vestido y visita a visita, mientras explican por qué Borja Thyssen tiene que defenderse de nuevo en los juzgados tras las acusaciones que podrían llevarle entre rejas.