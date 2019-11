Vanesa Romero: "Alberto me da mucha estabilidad"

Vanesa Romero fue una de las amigas que asistió a la inauguración de El Túnel del Viento, en Zaragoza, para apoyar a su compañera Macarena Gómez y a su marido Aldo Comas. "He venido porque con Macarena tengo una buenísima amistad, llevamos muchos años compartiendo camerino, y eso da para mucho".

Las dos actrices forman parte del elenco de la serie de televisión, La que se avecina, que tanto éxito ha conseguido. Vanesa, según me comentó, está encantada con su trabajo.

"Arrancamos con nuevos capítulos ya, y en enero empezamos a grabar a nueva temporada. Estoy muy contenta con mi personaje. Es una serie que ha marcado un antes y un después, y tengo que decir que le estoy muy agradecida por muchas razones. Lo primero por lo bien que lo pasamos, a pesar de los madrugones hay veces que empezamos a grabar a las 4 de la madrugada, y sí hay que rodar exteriores pasamos frío, pero el humor nunca falta. Es una comedia maravillosa", contó.

Vanesa Romero y el periodista Carlos P. Gimeno | Archivo



Vanesa Romero está totalmente volcada escribiendo su segundo libro. "Es una novela que lleva por título Música para Sara, y estoy ahora mismo metida de lleno en la vida de este personaje. La novela saldrá para el próximo año".

La actriz lleva varios años manteniendo una sólida relación con el músico Alberto Jiménez. "Estamos muy bien, estoy muy feliz, porque Alberto me aporta mucha estabilidad y apoyo, hacemos un buen equipo, y eso es muy importante en una relación. Todavía no hay fecha de boda, aunque a mí me gustaría casarme de nuevo. Todavía no me lo ha pedido, aunque también podría pedírselo yo (risas).